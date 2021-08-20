DW сообщили об убийстве родственника журналиста талибами в Афганистане

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» убили одного близкого родственника корреспондента DW и тяжело ранили другого, сообщает Deutsche Welle.

Остальным родственникам удалось в последний момент спастись и они сейчас скрываются от талибов. По данным DW, боевики искали корреспондента, но тот уже находится в Германии.

«Убийство родственника одного из наших сотрудников «Талибаном» показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — сказал генеральный директор DW Петер Лимбург. Судя по всему, боевики целенаправленно ищут журналистов, так как в Кабуле и провинциях талибы приходили с обысками в дома родственников как минимум еще трех сотрудников телерадиокомпании.