Театральный критик Елена Дьякова: «В «Новой газете» отдел культуры всегда был глотком чистого воздуха после всего, о чем газета пишет»

Каждый год 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это профессиональный праздник режиссеров-постановщиков, актеров, костюмеров, звукоинженеров, сценографов, театральных журналистов и критиков. В этом году, в условиях карантина, все театры мира пытаются организовать показы своих спектаклей онлайн. Во многих театрах организованы стриминговые трансляции, которые начинаются вечером и доступными для просмотра остаются еще несколько суток.

Интервью с известным театральным критиком, обозревателем «Новой газеты» Еленой Дьяковой состоялось задолго до объявления карантина, но по ряду причин не было опубликовано в ЖУРНАЛИСТЕ. Сегодня, когда личное общение людей максимально ограничено, это интервью приобретает дополнительную значимость.

— Есть ли принципиальная разница между театральной критикой и театральной журналистикой?

— Я не знаю. Мой случай, видимо, уязвим, потому что у меня нет театрального образования. Я окончила факультет журналистики МГУ, аспирантуру института мировой литературы, и работала в отделе Серебряного века.

Но обстоятельства 1990-х меня окончательно выгнали в журналистику и конкретно в «Новую газету». Короткий период я работала в «Комсомолке» и там имела счастье подружиться с людьми, слепившими в самом начале 1990-х «Новую газету».

Мы стали делать издание по интересам, по вкусам и по компаниям (по человеческим компаниям). Здесь Муратова иногда дразнили в спину цитатой Высоцкого: «Плевать чего, но главное — красиво».

Я пишу рецензию как маленькое эссе. Когда я читаю коллег, скажем, из «Коммерсанта», я нахожу подтверждение тому, что хорошая рецензия — это всегда маленькое эссе, которое на что-то выходит большее, чем может быть конкретный анализ спектакля. Даже там, где очень прилежно ведется рецензионная работа, скажем, в «Петербургском театральном журнале», который я глубоко уважаю, это всегда разговор о спектакле высокого литературного качества.

— Как вы выбираете спектакль, на который напишете рецензию?

— Общеполитическая газета даже в разговоре о театре остается общеполитической газетой. В «Новой газете» отдел культуры всегда был глотком чистого воздуха после всего, о чем газета пишет.

Вот самый поразительный для меня лично пример. Достаточно давно я брала интервью у оперного режиссера Дмитрия Чернякова. Мы с ним сидели в маленьком уютном интернет-кафе, говорили об опере «Китеж» и о только что сделанной «Аиде». Тогда еще далеко не у всех были планшеты (они только появлялись), поэтому интернет-кафе были в ходу. Помню, как Дмитрий решил показать мне фото из «Аиды». Он купил полчаса интернет-времени, открыл компьютер. И я, заглянув в Яндекс, произнесла: «Господи, где-то в Осетии захватили школу». Это был Беслан. Помню, как я потом сделала разворот беседы с Черняковым, принесла его в редакцию и сказала: «Ребята, ну нельзя в бесланском номере печатать про «Китеж» и «Аиду»». И кто-то из наших, то ли Олег Хлебников, то ли Сергей Соколов (он же Михалыч), мне ответил: «Нет, наоборот, мы поставим этот разворот. Человек должен выдохнуть». Я это высказывание на всю жизнь запомнила.

В «Новой газете» отдел культуры всегда был возможностью для человека выдохнуть. Вы спрашиваете, как отбирается спектакль? С опытом ты начинаешь понимать, какие именно спектакли важны, довольно быстро начинаешь узнавать, что где ставится.

Я очень хорошо помню момент, когда в двухтысячном году неумолимый Миша Гутерман, которого все зовут «Миша» (хотя Миша на восьмом десятке и явный классик театральной фотографии, он снует со своими камерами по Москве день-деньской и успевает отснять два спектакля в день), в антракте поймал меня за пуговицу. Я совершенно не помню, что мы смотрели, но помню, что Миша мне сказал: «Слушай, появился молодой парень из Ростова и поставил пьесу молодого парня с Урала. Это называется «Пластилин», и говорят, это — чума». И это был дебют Серебренникова по пьесе Сигарева. Прелесть театрального сообщества еще и в том, что оно встречается на тех или иных премьерах чуть ли не каждый вечер. Так вот эта «пыльца информации» тоже переходит от человека к человеку.

— А бывает так, что вы читаете рецензию на спектакль другого критик и вам хочется с ним поспорить?

— Во-первых, я обязательно с ним поговорю в антракте или после спектакля. У нас места встреч — премьеры, гастроли, фестивальные спектакли, куда все сбегаются, пресс-конференции, фестивали, на которые едешь, дорога туда и оттуда. Потому что театральный критик — это дорожная профессия. Хотя период больших разъездов русской театральной критики как-то давно подсжался. Но все равно люди ездят и по России, и не только эксперты фестиваля «Золотая маска». Худо-бедно, с трудом, но растут наши региональные фестивали, что правильно. Слава богу, уже вырос в приличный фестиваль европейского уровня Платоновский фестиваль в Воронеже. Люди ездят с удовольствием «журить» фестивали театров малых городов.

— Существует ли региональная театральная критика?

— Во-первых, она есть. А во-вторых, слава богу, теперь есть. Ассоциация театральных критиков объединяет людей из разных городов. Прежде всего, Петербург — это свой отряд театральных критиков. Критики есть и в Екатеринбурге, скажем, Лариса Барыкина — уважаемый музыкальный критик. Они есть и в других городах.

— В своих рецензиях вы часто выходите за рамки анализа спектакля?

— Мы никогда не замыкаемся только на анализе. У нас есть некая задача, и она вполне одобряется редакцией: написать каждый текст, как небольшое эссе. Так и автору интереснее, и читается, наверное, лучше. Сколько было «Вишневых садов», но это всегда «Вишневый сад» про сегодня, и они такие же безмерно разные, как и их авторы. Более того, когда «Вишневый сад» ставится, как хотел Чехов, так было у Додина, то это кажется великолепной, отлаженной, но немножко устаревшей театральной машиной.

— То есть помочь понять зрителям день сегодняшний является главной задачей режиссера?

— Знаете, пожалуй, да. Это главная задача, но при этом часто есть внутрицеховые задачи. Мы понимаем, кто молодой, кого нужно поддержать, какой спектакль приедет на тот же Чеховский фестиваль. Чтобы зритель пришел, а широкий читатель наш еще не сильно в курсе и надо пояснить, что это такое. Так что мы работаем на стыке таких цеховых задач. Потом нам самим приятно кого-то открыть и увидеть острым глазом.