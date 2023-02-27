«Дзен» и «Новости» стали лидерами по популярности среди новостных ресурсов

Первое место среди интернет-ресурсов, которые россияне посещают хотя бы раз в неделю для чтения новостей, заняли «Дзен» и «Новости». Этими сервисами регулярно пользуются 18% активных потребителей ТВ и интернета, а также 14% активных интернет-пользователей. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Второе место по популярности среди всех опрошенных респондентов заняли региональные и местные новостные каналы, третье — РБК.

Среди телеканалов первое место в общей выборке занял «Первый канал», потерявший, впрочем, 3 п. п. к 8 июля 2022 г. Этому же каналу отдают предпочтение активные пользователи телевидения и интернета (­–7 п. п.), при этом у активных телезрителей лидером стала «Россия-1». Общий же интерес к федеральным телеканалам с июля 2022 г. снизился, констатируют эксперты.

К активным телезрителям аналитики относят россиян, которые смотрят ТВ не реже нескольких раз в неделю, а интернетом пользуются несколько раз в месяц или не используют вообще. Большинство любителей ТВ живет в селах — 26%, а также городах с населением до 100 тыс. человек — 18%.

Население старше 45 лет составило большую часть активных телезрителей — 56% от доли категории. Однако, по данным исследования, молодежь 18–24 лет стала чаще обращаться к ТВ.

Лидерами по количеству пользователей среди социальных сетей на протяжении года оставались WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», Telegram. Объем аудитории Telegram (51%) приблизилась к концу года к уровню «ВКонтакте» (52%).