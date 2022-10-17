«Дзен» откажется от формата видеотрансляций

Блогерская платформа «Дзен» перестает поддерживать формат трансляций с 31 октября из-за невостребованности формата.

В «Дзене» сейчас более 100 тысяч активных авторов в неделю, а трансляциями пользуется менее 1% из них», — говорят в сервисе. При этом поддержка функционала прямых эфиров требует значительных ресурсов команды».

Платформа намерена сосредоточиться на развитии Команда остальных четырех форматов: постов, статей, вертикальных роликов и горизонтальных видео.

Напомним, что с сентября 2022 года платформой «Дзен» владеет VK.