Джефф Безос может обменять The Washington Post на футбольную команду

Основатель Amazon Джефф Безос может продать принадлежащее ему издание The Washington Post. Вырученные средства он направит на приобретение футбольного клуба Washington Commanders.

Ранее издание Axios выяснило, что американский медиамагнат Майкл Блумберг заинтересован в приобретении The Wall Street Journal или The Washington Post. При этом официальный представитель Безоса сообщил, что газета пока что не продается.

Безос купил Washington Post в 2013 году за $250 млн. В то время у издания были финансовые трудности. Эксперты полагают, что сейчас Безосу пора избавляться от актива, которому он обеспечил финансовую стабильность, увеличил штат и охват.