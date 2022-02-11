О телевидении, YouTube и новой цензуре. Интервью с Тихоном Дзядко

Что из-за этого часто делают пользователи и блогеры? Они просто не включают эти видео, потому что им нужно зарабатывать. И таким образом, не желая потерять монетизацию, люди сами ограждают свою аудиторию от всей необходимой информации.

В этом смысле YouTube, который многими воспринимается как царство свободы, при том что он, естественно, в сравнении с федеральным российским телевидением, таковым является, таковым не является в абсолютной степени. YouTube диктует свои правила, которые порой жестче и намного суровее, чем правила, которые предписывают контролирующие ведомства вроде Роскомнадзора, а главное, необъяснимее.

Одновременно с этим в YouTube существует абсолютно непредсказуемая система рекомендаций, на которую часто также приходится вестись. Чем больше вы рассказываете о событиях в Беларуси, тем больше у вас белорусских зрителей. Им это все попадает в рекомендации, и они становятся основными потребителями контента. Поэтому когда информационная повестка меняется и вам нужно рассказывать о том, что происходит в России, это почти никто не смотрит, несмотря на важность событий. Потому что белорусским зрителям неинтересно, а российским зрителям пока не попало в рекомендации, и вам приходится перебивать этот тренд самостоятельно.

У телеканала «Дождь»* довольно сложная история. В 2014 году телеканал был исключен из основных кабельных и спутниковых пакетов вещания. Нужно понимать, что в России телевещание, как, впрочем, и все, абсолютно замонополизировано. Когда вы оттуда выпадаете, вы теряете 90 процентов своей аудитории. И в 2014 году, когда никто не представлял себе, что YouTube сможет быть заменителем телевещания, «Дождь»* выбрал подписную модель, которая оказалась очень стабильной, потому что никто не может на нее повлиять, кроме вас самих.

Если вы делаете платный контент, то на вас будут подписываться. А если вы делаете хороший контент, то аудитория будет с вами, она от вас никуда не денется. Она очень стабильна и лояльна. Люди самостоятельно решают эмоционально ли или контентно ли вас поддержать. Однако эта аудитория очень ограничена.

Поэтому два года назад, наблюдая, как развивается интернет, как меняется потребление информации, мы решили идти в YouTube, чтобы в открытом доступе транслировать все наши информационные программы. Таким образом, мы нашли баланс между открытым телевещанием и закрытой основной частью программ для наших подписчиков. Люди понимают, за что они платят свои деньги, покупая подписку на «Дождь»*. Параллельно с этим информационные наши программы могут видеть все желающие. Это позволило вернуть нам ту аудиторию, которую мы потеряли. И сейчас наша месячная аудитория только YouTube от месяца к месяцу — около 16 миллионов уникальных пользователей. Этот пример наглядно говорит о том, что социальные сети, YouTube может быть заменителем телевизора.

Мы ушли в YouTube исключительно из-за цензуры. Сейчас мы будем сталкиваться с новой реальностью, когда пространство, которое многим из нас представлялась заменителем телевидения, свободной от государственного регулирования площадкой, будет неизбежно меняться. Пока мы видим, что технологии оказываются на шаг впереди цензуры, которая выталкивает свободную мысль в новые технологии. Но в этом году наше государство может оказаться быстрее технологий впервые за последние годы.

Как мы относимся к цензуре в YouTube?

У нас есть два подхода. Первый подход заключается в том, что мы сознательно отказываемся от монетизации там, где это неизбежно. Например, когда у нас идет выпуск новостей, мы его делаем для телевизора, так как мы в первую очередь телеканал, несмотря на то что нас отключили от главных операторов России.

Самые ценные наши зрители — по-прежнему наши подписчики. Они смотрят «Дождь»* не в YouTube, а на сайте или в приложениях. Поэтому выпуски новостей мы делаем, не думая о цензуре в YouTube. Когда мы выкладываем какие-то отдельные фрагменты, можем себе позволить какие-то слишком чувствительные вещи, кричащие, например особо жестокие столкновения с протестующими.

У нас был опыт, когда коллеги Fake News делали программу на полтора или два часа о задержании Фургала в Хабаровске. Там был один кадр, как Фургала заводят в микроавтобус и сотрудник полиции грубо хватает его за плечо. За этот один кадр, где только одно прикосновение к плечу, Fake News тогда лишили всей монетизации. После этой истории такие кадры мы стали вырезать. В остальном обходить ограничения в YouTube довольно сложно. Дело в том, что никто не понимает, как он работает.