Онлайн-продажи в медиа: что покупает аудитория

Вообще-то опыту электронной коммерции в медиа уже не один год, но в 2018-м этот вид получения прибыли вызывает особый оптимизм. ЖУРНАЛИСТ обращался к этой теме год назад (Алена Болдырева, «Просто сумасшедшие деньги»), рассказывая о двух типах электронной коммерции — создании собственных онлайн-площадок или продаже товаров и услуг в партнерстве с другими крупными онлайн-площадками (например, Amazon). Со временем оказалось, что медийной коммерции не всегда приходится сладко, ведь сами бренды тоже научились общаться с аудиторией, а не только «впаривать лед эскимосам». С другой стороны, появилось больше вариантов партнерства между медиа и брендами. Новое направление — активное использование площадок в социальных сетях, особенно Instagram. Развиваются и технологии — все больше издателей задумываются о партнерстве с голосовыми помощниками.

ИЗ ЖУРНАЛА В МАГАЗИН И ОБРАТНО

Главным зачинщиком можно назвать глянцевые журналы, которые однажды поняли, что можно не только писать о косметике и одежде, но и продавать их.

Самый простой вариант — это бьюти-бокс (набор косметики, чаще «пробников»), собранный в некоторых случаях известной личностью специально для читателей издания, что называется, с любовью.