«Когда почва уходит из-под ног»: как турецкие СМИ сообщают о землетрясении и помогают людям

Журналисты подводят итоги после трагедии
Журналистам, работающим на месте землетрясений в Турции и Сирии сегодня нередко приходится работать вдвойне: выполнять свои профессиональных обязанности и помогать людям, у которых почва ушла из под вполне буквально.
В критически важные часы после землетрясения репортеры присоединились к гуманитарным работникам, пытающимся спасти людей, погребенных под рухнувшими зданиями и грудами обломков. Именно наши коллеги сыграли огромную роль в оказании чрезвычайной помощи, считает Бариш Алтинтас, соучредитель и содиректор Ассоциации Изучения Медиа и Законодательства (МАСА).
«Многие из них сыграли ключевую роль в спасении людей, оказавшихся под руинами зданий», — сказала Бариш. — «Они находили палатки и еду для нуждающихся, иногда помогали найти транспорт для тех, кто остался без крова над головой. Их журналистская деятельность отражает всего лишь часть того, насколько незаменимыми они стали во время этого чрезвычайного происшествия».
МАСА базируется в Стамбуле. Организация передает, что журналистов арестовывают, открыто мешают их работе, угрожают и даже нападают. Сообщается об атаках на журналистов со стороны охранников, полицейских, и разъяренной толпы, в бешенстве от катастрофически неудовлетворительной реакции государственных служб на создавшуюся ситуацию. «Мы знаем, что по меньшей мере 17 журналистов, которые жили в областях, где произошло землетрясение, погибли. Возможно, это число возрастет по мере идентификации погибших», — сказала Алтинтас.
Молниеносная реакция журналистов и гуманитарных организаций особенно заметна на фоне бездействия и медленной реакции государства, которое поначалу казалось практически парализованным масштабом произошедшего.
«Людям кажется, что их просто бросили на произвол судьбы», — сказала Алтинтас. — «Но сейчас они перенаправляют свой (совершенно справедливый) гнев на журналистов, и мы очень переживаем за их безопасность».
По ее словам, президент Эрдоган пригрозил, что, когда закончится первая волна спасательных работ, те, кто в это время критиковал работу государственных служб — включая СМИ и социально активные гражданские организации — будут наказаны.
«Все наше общество погребено под завалами, а журналистам, которые требуют ответов на вопросы об ответственности за огромное количество жертв, угрожают за то, что они задают эти, совершенно справедливые, вопросы.», — сказала она. «Это какой-то апокалипсис, страшная антиутопия».
Поисково-спасательные работы на территории землетрясения, которым и так мешали отсутствие скоординированных действий и плохие погодные условия, столкнулись с дополнительными сложностями из-за ограничений, введенных для социальных сетей, и из-за слабых сигналов мобильной связи.
Это сразу замедлило координацию спасательных действий гуманитарных организаций, помешало СМИ выходить в эфир с места событий, и заглушило голоса сотен, а может быть и тысяч людей, оказавшихся под развалами.
Такой шаг со стороны властей шокировал гражданскую общественность и привел к тому, что содиректор МАСА Вейсел Ок подала заявление о привлечении к уголовной ответственности мобильных операторов и государственных органов связи, по статьям «злоупотребление служебным положением», «убийство общеопасным способом», и «телесные повреждения, нанесенные в ходе преступления, совершенного общеопасным способом».
Отключение Интернета было актом отчаяния со стороны властей, недовольных быстрыми и решительными действиями со стороны общественности и СМИ, разоблачивших медленный процесс принятия решений по поисково-спасательным работам.
«Сложно сказать, сколько человек погибло», — сказала Алтинтас. — «Но без действий, предпринятых гуманитарными организациями и журналистами, поспешившими на место событий, погибших было бы гораздо больше». Она опасается, что власти усилят преследования журналистов в ответ на их критику. Все больше коллег жалуются на то, что им не дают спокойно работать в зоне катастрофы.
Векди Эрбай, журналист из Диярбакыра, в своей статье от 10 февраля (издание «Газета Дубар») пишет о том, как многим коллегам не давали снимать поисково-спасательные работы, предпринимаемые полицией на местах происшествия, потому что у них якобы отсутствовали пресс-карты, выданные Президентской дирекцией по коммуникациям.
Среди тех, кто незамедлительно отреагировал на катастрофу — Халук Левент, турецкий эстрадный певец, звезда 1990х, который в 2017 году открыл благотворительную организацию Ахбап. Организация стала незаменимой во время спасательных работ в феврале.
Ахбап работает в 68 городах по всей Турции и фокусирует свое внимание на гуманитарной помощи населению.
Сразу же после землетрясений Ахбап предложила свою помощь жертвам трагедии. Они начали сбор пожертвований, а на своем сайте выложили «Карту безопасных мест во время землетрясения», на которой были указаны ближайшие убежища, такие как спортивные центры, общежития, стадионы, и рестораны.
По мере того, как возрастало недовольство медленной реакцией властей, многие пользователи социальных сетей начали высказываться за то, чтобы пожертвования для жертв трагедии передавались в Ахбап, а не в государственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Это привело к атаке троллей на Абхап, которая продолжалась пока Левент лично не вмешался с призывом прекратить попытки разделения общества, и призывая вносить пожертвования обеим организациям.
Кенан Шарпе, независимый журналист, пишущий о турецкой сфере развлечений, музыке и культуре, сказал изданию «Взгляд Ближнего Востока» (Middle East Eye), что такая реакция показала, какое количество жителей Турции разочаровались в работе государственных служб в первые часы после землетрясений.
Журналисты, находящиеся в регионе, как и сотни, приехавшие из-за рубежа, столкнулись с серьезными препятствиями в работе, немаловажным из которых стали манипуляции информацией властями в Анкаре, где наняли целую армию троллей для противостояния тем, кто критиковал действия государства.
Но в Сирии ситуация еще хуже, чем в Турции. Страна все еще не восстановилась от последствий гражданской войны, и политические разногласия мешают эффективным спасательным работам. Через девять дней после трагедии, ООН все еще пыталась убедить враждующие стороны допустить спасательные отряды и гуманитарные грузы в разрушенную землетрясениями Северную Сирию.
Спасательные работы уже перешли в новую стадию, где политическая междоусобица и битва пропагандированных мнений о том, кто должен нести ответственность за провалы властей после катастрофы, грозятся затмить попытки предоставить помощь для миллионов людей, пострадавших от трагедии.
Мустафа Кулели, Генеральный секретарь турецкого журналистского синдиката, говорит, что проплаченные государством комментаторы в СМИ не дают возможности публично высказаться тем, кто критикует действия властей, а также пытаются манипулировать мнением ученых с целью оправдать неудачи в спасательных работах, допущенные государством.
«Другие обвиняют жертв, которые критикуют власти, обвиняют их в распространении фейковых новостей. Они на уровне рефлекса считают, что любой, кто критикует партию власти на самом деле врет», — сказал Кулели.
Кулели так же сказал, что официальный офис по коммуникациям Турции начал пропагандистскую кампанию под названием «Катастрофа века», в рамках которой говорится, что землетрясение было настолько масштабным, кто на него просто невозможно было адекватно отреагировать. «Они просто продвигают идеи фатализма, а не активных действий, вот и все.», сказал Кулели. Он также сказал о том, что официальные СМИ некорректно освещали мнения ученых о катастрофе.
Его мысль подтвердил видный профессор сейсмолог Тугрулкан Элм. Он написал в своем Twitter*: «К сожалению, турецкие СМИ брали интервью у многочисленных сейсмологов вовсе не для того, чтобы что-то узнать, а для того, чтобы еще раз повторить в эфире, что «землетрясение просто было слишком масштабным», — и это несмотря на то, что эксперты подчеркнули очевидную халатность в соблюдении правил сейсмического строительства. Позор».
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