«Когда почва уходит из-под ног»: как турецкие СМИ сообщают о землетрясении и помогают людям

МАСА базируется в Стамбуле. Организация передает, что журналистов арестовывают, открыто мешают их работе, угрожают и даже нападают. Сообщается об атаках на журналистов со стороны охранников, полицейских, и разъяренной толпы, в бешенстве от катастрофически неудовлетворительной реакции государственных служб на создавшуюся ситуацию. «Мы знаем, что по меньшей мере 17 журналистов, которые жили в областях, где произошло землетрясение, погибли. Возможно, это число возрастет по мере идентификации погибших», — сказала Алтинтас.

Молниеносная реакция журналистов и гуманитарных организаций особенно заметна на фоне бездействия и медленной реакции государства, которое поначалу казалось практически парализованным масштабом произошедшего.

«Людям кажется, что их просто бросили на произвол судьбы», — сказала Алтинтас. — «Но сейчас они перенаправляют свой (совершенно справедливый) гнев на журналистов, и мы очень переживаем за их безопасность».

По ее словам, президент Эрдоган пригрозил, что, когда закончится первая волна спасательных работ, те, кто в это время критиковал работу государственных служб — включая СМИ и социально активные гражданские организации — будут наказаны.

«Все наше общество погребено под завалами, а журналистам, которые требуют ответов на вопросы об ответственности за огромное количество жертв, угрожают за то, что они задают эти, совершенно справедливые, вопросы.», — сказала она. «Это какой-то апокалипсис, страшная антиутопия».

Поисково-спасательные работы на территории землетрясения, которым и так мешали отсутствие скоординированных действий и плохие погодные условия, столкнулись с дополнительными сложностями из-за ограничений, введенных для социальных сетей, и из-за слабых сигналов мобильной связи.