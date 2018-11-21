Рынок

Вместо подписки

Теги: 
медиарецепты
зарубежный опыт
The New York Magazine

СМИ привлекают подписчиков едой и алкоголем

The New York Magazine, введший клубную подписку в 2016 году, создает на ее базе дисконтную систему с упором на гастрономические и питейные события.

Клубная система предполагает не столько продажу контента как товара за деньги, сколько добровольную финансовую поддержку читателями своего издания. Редакция в ответ предлагает различные «клубные» услуги — от доступа к закрытым разделам,  к самим журналистам и планеркам до специально организованных клубных мероприятий — семинаров, форумов, концертов звезд, просто вечеринок. Члены клуба могут получать билеты на такие мероприятия бесплатно либо со скидкой. Редакция при таком подходе становится клубным массовиком-затейником.

Имея широкий круг рекламодателей, можно договориться с ними о скидках и распродажах для членов читательского клуба

К этому традиционному набору The New York Magazine, как и многие другие СМИ, прибавил дисконтную программу. Имея широкий круг рекламодателей, можно договориться с ними о скидках и распродажах для членов читательского клуба. Компании в любом случае проводят акции и распродажи, чтобы привлечь клиентов. Члены  клуба могут узнавать первыми о таких акциях или получать специальные скидки. Всем выгодно. Вместо подписки читатели получают программу мероприятий, дисконтную карту и чувство причастности к социальному проекту — поддержке своего СМИ.

Теперь The New York Magazine сообщил, что сосредоточится на эксклюзивных гастрономических и питейных вечеринках. Для членов клуба будут организованы специальные мероприятия в сотрудничестве с ресторанами и алкогольными брендами. Одно из таких мероприятий прогремело буквально на весь мир. Для читателей организовали вечеринку в итальянском ресторане Maialino, для которой местный шеф зажарил целого кабана.

Иллюстрация: shutterstock.com
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от
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