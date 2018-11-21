Вместо подписки

The New York Magazine, введший клубную подписку в 2016 году, создает на ее базе дисконтную систему с упором на гастрономические и питейные события.

Клубная система предполагает не столько продажу контента как товара за деньги, сколько добровольную финансовую поддержку читателями своего издания. Редакция в ответ предлагает различные «клубные» услуги — от доступа к закрытым разделам, к самим журналистам и планеркам до специально организованных клубных мероприятий — семинаров, форумов, концертов звезд, просто вечеринок. Члены клуба могут получать билеты на такие мероприятия бесплатно либо со скидкой. Редакция при таком подходе становится клубным массовиком-затейником.