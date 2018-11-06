Юрий Якутин: «Надо работать, а не ждать у моря погоды»

— Раньше мы активно работали с министерствами и ведомствами, которые через нас доводили информацию до читателей. А сейчас эти министерства и ведомства имеют службы по связям с общественностью и собственные ресурсы, на которых они выдают свою информацию. Раньше все специалисты (юристы, экономисты, отраслевики и т. д.) общались с аудиторией только через нас. А теперь они сами могут выходить в интернет, предлагать там свои услуги и публиковать необходимую информацию. То есть газета, по сути дела, теряет функции представителя делового сообщества. Потому что само деловое сообщество может напрямую обратиться к целевой аудитории.

Значит, нужно создавать свой собственный информационный ресурс. Значит, нужно вести диалог с читателями, выяснять их потребности и удовлетворять эти потребности, привлекая для этого специалистов. Это наиболее дорогостоящая и затратная работа. Но самое главное, что опять-таки в момент выхода твоего продукта он становится достоянием всех. Вот и все. Это, как моя мама говорила, герметически замкнутый круг.

С другой стороны, это жизнь. И мы тоже, создавая нашу интернет-площадку, в некотором роде послужили примером для деловых средств массовой информации. Мы сохранили и качество публикуемого материала, и диалог с читателями, плюс появилась какая-то интерактивность. Ну и слава богу! Я смотрю на это философски.

— Если посмотреть на сегодняшний рынок деловой прессы, то в чем вы видите его принципиальные отличия от ситуации 10-15-летней давности? Что поменялось кардинальным образом?

— Я думаю, прежде всего очень сузился круг деловой прессы. Сколько раньше было региональных, сколько было отраслевых изданий! Они почти все умерли или влачат жалкое существование.

Хотя, например, в нашей металлургической промышленности выходят отраслевые издания тиражом несколько сотен экземпляров. Но это высокопрофессиональные, узкоспециализированные издания для технической элиты. И они соответствуют мировой тенденции. Я был во многих странах, интересовался этим вопросом. Так вот, например, в Норвегии для профессионалов нефтегазовой промышленности выпускаются издания, тираж которых меньше 100 экземпляров. Такие специализированные бюллетени. Но при этом такие издания имеют чуть ли не 150-летнюю историю. И хорошо себя чувствуют, потому что занимают свою нишу. Мне кажется, именно в этом направлении должно развиваться современное деловое издание: надо занимать нишу, сужать тематику и начинать работать.

— Каким вы видите будущее газеты «Экономика и жизнь» и печатных СМИ вообще?

— Я не романтик, у меня нет розовых очков: все со временем уйдет в интернет. Не сразу, конечно. Но в будущем, через 100 или 200 лет, прессы не будет. Будут элитные книги, элитные периодические издания. Но периодических массовых СМИ в том виде, в котором они есть сейчас, совсем не останется.

— 100-200 лет — это хороший срок. Нам хватит.

— Дай бог, чтобы хватило. Но этот процесс идет очень интенсивно. Еще не так давно школьники пользовались счетными палочками, счетами, ручками всякими разными, фотоаппаратами, калькуляторами и т. п. Сейчас детям ничего этого не надо. Вот меня внук спрашивает: «Деда, ты когда мне купишь iPhone X?» Я говорю: «Для чего тебе?» Он: «А что я как дурак хожу с кнопочным телефоном, который мне мама дала?» Пять лет, серьезный парень. Когда мне было пять лет, у нас шариковых ручек не было — мы писали карандашами и перьевыми ручками. Вот прогресс-то какой!