Экологическая журналистика: главные тенденции

Чем региональная «зеленая» журналистика отличается от федеральной, каково это — быть современным экологическим журналистом и что ждет медианишу в ближайшем будущем? Поговорили с тремя экспертами о проблемах и перспективах современной российской экожурналистики.

Ангелина Давыдова, главный редактор журнала «Экология и право», директор «Бюро экологической информации»

Экологическая журналистика стремительно развивается. Тема проникает в деловые медиа, количество «зеленого» контента увеличивается. Образуется много узконаправленных СМИ, освещающих самые разные темы: возобновляемая энергетика, органическая продукция, устойчивое потребление. Происходит сильная стратификация контента, его конвертация в различные формы — сообщества в соцсетях, блоги, специализированные телеграм-каналы. Из тенденций я бы выделила еще расширение поля, появление все большего количества медиаакторов.

То, как часто СМИ пишут об экологических вопросах, зависит от поднимаемой темы. Так, присоединение России к Парижскому климатическому соглашению будет освещаться везде. Принятие или правка нацпроекта «Экология» — тоже. Норильская, камчатская катастрофы — также приоритет. А идущие параллельно темы воспринимаются уже по-другому. Очень часто, по моему опыту, это вопрос не руководства редакций, а частных заинтересованных журналистов. Если есть в редакции люди, которые интересуются темой и «проталкивают» ее, значит, она в этом СМИ будет представлена. Однако крупные медиаменеджеры уделяют все больше внимания темам экологии. «РБК», «Коммерсантъ», «Ведомости», VTimes — все сейчас активно об этом пишут.

Если говорить о разнице между федеральной и региональной экологической журналистикой, то первая, естественно, уделяет больше внимания общероссийской и мировой повесткам. Уровень развития второй оценить сложнее: регионов много, и они все разные. Федеральные СМИ характеризуются большей независимостью, хотя и на региональном уровне существуют более или менее независимые медиа. Если в конкретном субъекте тема экологии освещается в разных аспектах (начиная от госпрограмм и заканчивая экологической ситуацией, катастрофами, движениями), то можно считать, что она развита на неплохом уровне.