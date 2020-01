Экожурналистика: термины, виды и перспективы

В мае 2019 года британская газета The Guardian удивила мир и порадовала всех экоборцев, объявив, что меняет терминологию в статьях об изменении климата. Вместо устоявшегося «изменения климата» («climate change») газета теперь использует выражение «чрезвычайная сит уация с климатом» («climate emergency»). Авторы пишут не про «глобальное потепление», а про «глобальное нагревание». (Здесь вы найдете полный список и обоснования, ведь семантика — дело важное).

Таким образом газета дала понять: журналисты теперь ответственны за то, насколько точно они описывают происходящие перемены. «Фраза «климатическое изменение», например, звучит слишком пассивно и нежно, в то время как то, о чем говорят ученые, — это катастрофа для человечества», — обосновывает данное решение главный редактор The Guardian Катарин Вайнер.

Многие другие западные издания и организации начинают использовать более жесткий язык для описания ситуации, в которую загнало себя человечество. Вслед за The Guardian Time посвятил сентябрьский выпуск целиком климатическому изменению по тем же причинам. Все больше исследователей в сфере медиа и коммуникаций пишут о новой эре, в которую вступает экожурналистика. Она характеризуется ощущением «срочности» и политизацией самой экологии.

При этом о самой экожурналистике начали писать серьезные академические статьи лишь в начале 2010‑х годов. Тогда же зарубежные университеты стали предлагать это направление в качестве отдельного образовательного курса.

КАК ПОЯВИЛАСЬ ЭКОЖУРНАЛИСТИКА

Экожурналистика как дисциплина берет свое начало из описаний природы, которые появились еще во времена Христофора Колумба. В конце XIX века это направление получило развитие в качестве литературного жанра, а не журналистики, — благодаря Ральфу Валдо Эмерсону и Генри Торо, а затем Джону Муиру (одному из инициаторов создания в США национальных парков и заповедных территорий) в начале XX века.

Переломный момент для экожурналистики случился в 1962 году, после публикации книги Рейчел Карсон «Безмолвная весна». Тогда зародилось движение в защиту окружающей среды, и СМИ пришлось прислушаться к нему и начать освещать проблемы, связанные с природой и человеческим влиянием на нее.

ТИПЫ ЭКОЖУРНАЛИСТИКИ

Существует три вида контента, которые СМИ и экологи используют для освещения проблем экологии:

1. Диагностическая (определение проблемы и распределение вины),

2. Прогностическая (предложение решений проблемы),

3. Мотивационна я (обоснование для действия).

Популярный ныне алармистский контент, связанный с экологией, тоже можно отнести к диагностике, если в нем четко описывается проблема, кто в ней повинен и что ждет нас дальше, если ничего не делать. Учитывая ситуацию, обойтись без паники не удастся. Это демонстрируют и стремительно ставшая известной Грета Тунберг, и американский журналист Дэвид Уоллес-Уэллс (David Wallace-Wells), который не раз будоражил интернет — например, своим апокалиптическим эссе в The New York Times и книгой 2019 года The Uninhabitable Earth.