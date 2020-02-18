Экологическая фотожурналистика: конкурсы и проекты

Мир вступил в эпоху экологических войн, а мы только начинаем это осознавать — вскоре до нас дойдет простая истина о том, что людей на Земле уже больше семи миллиардов человек, климат меняется, засухи, ураганы, наводнения становятся нормой жизни. Не успеем опомниться, как начнем сражаться за воду и за еду!

Можно восхищаться Гретой Тунберг или сочувствовать этой больной девочке, которую цинично используют для битв за сознание людей, можно наплевательски относиться ко всему, что нас окружает, но пройдет лет шесть — и в России, гигантской стране, некуда будет девать мусор: все свалки в центральной части страны будут заполнены под завязку. А транспортировка его куда-нибудь на Чукотку станет золотой. Попытка мусорной реформы пока остается только попыткой: сколько лет потребуется для строительства заводов по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов. Но самое главное — это изменение сознания людей. Рано или поздно, через кнут и пряник, придется изменить сегодняшний взгляд на повседневный мусор!

Вот в Италии, в маленьком городке с громким именем Империя, повсюду стоят разноцветные урны для раздельного сбора органических отходов, бумаги, пластика, металла. И за неправильную сортировку мусора грозит большой штраф

. А вы знаете, что кассовый чек в Италии — это не бумага, а пластик, и его надо складывать в емкость для пластика?