Экологическая фотожурналистика: конкурсы и проекты

Фотографы в окружении среды
Мир вступил в эпоху экологических войн, а мы только начинаем это осознавать — вскоре до нас дойдет простая истина о том, что людей на Земле уже больше семи миллиардов человек, климат меняется, засухи, ураганы, наводнения становятся нормой жизни. Не успеем опомниться, как начнем сражаться за воду и за еду!
Можно восхищаться Гретой Тунберг или сочувствовать этой больной девочке, которую цинично используют для битв за сознание людей, можно наплевательски относиться ко всему, что нас окружает, но пройдет лет шесть — и в России, гигантской стране, некуда будет девать мусор: все свалки в центральной части страны будут заполнены под завязку. А транспортировка его куда-нибудь на Чукотку станет золотой. Попытка мусорной реформы пока остается только попыткой: сколько лет потребуется для строительства заводов по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов. Но самое главное — это изменение сознания людей. Рано или поздно, через кнут и пряник, придется изменить сегодняшний взгляд на повседневный мусор!
Вот в Италии, в маленьком городке с громким именем Империя, повсюду стоят разноцветные урны для раздельного сбора органических отходов, бумаги, пластика, металла. И за неправильную сортировку мусора грозит большой штраф
. А вы знаете, что кассовый чек в Италии — это не бумага, а пластик, и его надо складывать в емкость для пластика?
Отравление воздуха и воды в планетарном масштабе (достаточно посмотреть на снимки из космоса, чтобы оценить размеры бедствия), горы мусора на земле и в море, люди в мусоре — темы, которые всегда находили отражение в фотожурналистике. Не скажу, что они на первых полосах газет и в первых строчках новостей, особенно у нас, но экологическая тема звучит в информационном поле все сильнее.
Сугубо экологических изданий у нас раз-два и обчелся, отклик в большой прессе существует только на акции «Гринписа» или историю с Шиесом, но в мировой фотожурналистике есть звание «Экологический фотограф года», есть конкурсы, в которых участвуют фотографы, специализирующиеся на экологической тематике.
Есть очень интересный проект Climate Visuals, ставящий своей целью показать в современной визуальной форме проблемы, связанные с изменением климата в мире. На снимке, который входит в шорт-лист этого проекта, виден человек, который пытается набрать пресной воды из скважины на острове Мосуни, когда вокруг него бушует прилив, волны которого снесли защитную стенку вокруг этого источника пресной воды. Автор снимка Sumit Sanyal / 2019 Climate Visual Photography Awards.
Леса уничтожают не только в Африке. J. Henry Fair сделал суперкрасивый кадр того, что осталось от 12000-летнего леса в Германии, когда его угробили ради добычи бурого угля.
ЧЕТЫРЕ ГОДА НА МУСОР
В 2011 году фотограф Антуан Репесси перестал выбрасывать пригодный для повторной переработки мусор, чтобы сделать фотопроект о состоянии окружающей среды. Этот проект он назвал «#365 Unpacked» и собирал мусор для него целых 4 года. Цель фотопроекта — донести до людей, что им необходимо переосмыслить свою роль на планете, роль бездумного потребителя. За 4-летний период фотограф из Лилля накопил около 70 кубометров мусора: 1600 бутылок из-под молока, 4800 втулок от туалетной бумаги, 800 кг газет и журналов… «Нам часто говорят о большом количестве отходов, но я считаю, что фотографии могут повлиять на нас намного сильнее, чем просто слова», — уверен Репесси.
Фотограф Eliud Gil Samaniego получил спецприз в разряде городских пейзажей за снимок мексиканского города Mexicali, столицы мексиканского штата Baja California. Город с населением около 700 тысяч человек известен своей удушающей атмосферой из-за географического положения, автомобильных выхлопов и изменений климата.
Интереснейший конкурс за звание «Лучший фотограф окружающей среды-2019» проведен фондом CIWEM. Победителем стал SL Shanth Kumar со своим снимком бурного наводнения в его родном индийском городе Мумбаи.
Простой по композиции, но наполненный смыслом снимок на конкурс послал Dharshie Wissah из Кении. На снимке — мальчик, пьющий воду из грязной лужи. В этой местности из-за обезлесивания резко уменьшилось количество источников чистой воды, а грязные лужи — это всегда дизентерия, тиф, диарея и остальной букет болезней.
И завершим галерею снимком уставшей женщины, которая спит на мешках с мусором на берегу реки в Бангладеш. Автор Amdad Hossein.
Есть странная, но старинная мудрость: там, где человек, — там всегда грязь. Попробуем все-таки справиться с собственной грязью!