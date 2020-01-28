Почему в России растет популярность экологической журналистики

10 лет назад, когда я начинала писать на экологические темы, «зеленая» повестка считалась скорее маргинальной. Первой реакцией зачастую было: «А, так это про Гринпис, которые на нефтевышки залезают», второй — «Экология — это игрушка для богатых стран, вот мы лучше заживем, тогда и начнем ею заниматься». Для того чтобы все‑таки писать про экологические проблемы, надо было обладать серьезным (возобновляемым) запасом терпения, упорства и настойчивости.

Редактор одного из СМИ, куда я писала, регулярно шутил про «Ангелину и шестерых ее читателей». Через год шесть превратились в сорок. Сейчас об экологии пишут, рассказывают и показывают буквально из каждого кустарника. Тема появилась и закрепилась в федеральных и региональных медиа, в блогах, пабликах, чатах. Появились специализированные СМИ (так, есть медиа, специализирующееся на возобновляемой энергетике (renen.ru), или медиа на органик‑потреблении и производстве (lookbio.ru). Вырос проект Плюс один, работающий на своей площадке plus-one.ru, а также на площадках «Ведомостей», «Форбса», РБК и BFM. В стране несколько десятков экоблогеров, работающих на разных площадках — от Инстаграмма и ВК до «зеленых» каналов Телеграма и Яндекс.Дзена. Чаты «МоскваЭкологичная» и «ПетербургЭкологичный» в Whatsapp приносят ежедневно несколько десятков сообщений.

Что поменялось? Тут мы невольно попадаем в парадокс курицы и яйца (с целью углубления в тему, можно сказать, что курица была взращена на естественном питании, преимущественно кукурузе, имела возможность выходить из клетки и не была напичкана антибиотиками и гормонами роста — а яйца, соответственно, были органические. В прошлом году в Росии был принят закон об органической продукции, так что полезные знания всегда пригодятся).

С одной стороны, писать об экологических проблемах стали больше, поскольку они стали более актуальными и важными. Социологические опросы последних лет показывают упорный рост темы в сознании россиян: граждан нашей страны волнуют (прежде всего) проблемы отходов, загрязнения воды и воздуха, зеленые насаждения. Почему это произошло — вопрос непростой. Одна теория говорит нам, что рост интереса к экологии (здоровья, вопросам будущего) связан с ростом благосостояния и уверенности в завтрашнем дне. Минусов у этой теории немало, но пусть пока полежит тут. Вдобавок, «зеленые» темы в последние несколько лет сильно укрепились в международном контексте. И если на то, чтобы догнать «зеленый» тренд в его первичном выражении, у России ушло несколько лет, то сейчас практически любые новые «экотемы» прорастают и на российской почве довольно быстро. Примеры последних лет — кофейни, где кофе наливают в свою тару, магазины без упаковки, тренд на снижение пластика, экологически устойчивая мода. Российские Fridays for Future появились буквально через несколько месяцев после того, как шведская школьница Грета вышла митинговать к шведскому парламенту.