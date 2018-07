Перевоспитание роботов

Против токсичных комментариев

Совместный проект Jigsaw и Google’s Counter Abuse Technology team под названием Conversation-AI использует технологии для автоматизации работы с комментариями. Продукт уже опробовали в The New York Times, The Economist, The Guardian, Wikipedia.

Perspective — это технология API, которая использует модели машинного обучения, чтобы вычислить потенциальное влияние комментария на общий ход дискуссии. Он помогает издателям получить обратную связь по комментариям в режиме реального времени, облегчает работу модераторам, а читателям позволяет проще искать нужную информацию.

В будущем моделей будет больше, но нынешняя позволяет вычислять комментарии, «токсичные» для дискуссии. Модель была получена после опроса реальных людей, которых попросили оценить комментарии из интернета по шкале от «Очень токсичный» до «Очень здравый». В Perspective есть три модуля — модерация, авторство и охват. В модерации можно оценивать комментарии пользователей, а в авторстве можно тестировать собственные комментарии на предмет токсичности. Пока, конечно, только на английском.