Перевоспитание роботов

• рекомендации видео

После уже просмотренных видео сайт предлагает просмотреть наиболее интересное согласно пользовательскому поведению, а также предлагает другие видео по теме.

• таргетированная реклама по сегментам аудитории

• модели предпочтений.

В компании видят очевидный прогресс от использования технологий в том, что они доступны и быстро развиваются, можно быстро реагировать на данные и в редакции пришло осознание необходимости персонализации выдачи новостей.

В то же время приходится бороться и с вызовами: думать над защитой собираемых персональных данных, предпринимать серьезные усилия на протяжении длительного времени (нельзя взять и внедрить технологии один раз), осуществлять сложные инженерные работы и эксперименты.

Роботы-недоучки и их умные родители

Компания FLINT представила проект «Школа обучения для роботов». Идея заключается в том, что издатель может взять робота «на поруки» и воспитать его под свои конкретные задачи.

Разработчики напомнили, что у роботов нет никакого ключа к тому, что они видят в Интернете. Только человек может помочь машине отделить хороший контент от мусора.

Флинт — это технология искусственного интеллекта. Он выглядит как смешной желтый персонаж, которого можно тренировать для поиска хорошего контента. Флинт формирует персональную ленту новостей, пытаясь вытащить аудиторию из информационного пузыря, и отправляет по почте рассылку подобранных новостей. Можно тренировать робота самому или воспользоваться уже натренированными под руководством экспертов по нескольким темам.

Флинт работает на машинном обучении и нейросетях. Его нужно обучать почти как ребенка, поясняют в компании. Флинт — это также коллективный проект, потому что он тренируется большим количеством активных пользователей. Это означает полную прозрачность данных, проведение сложных соцопросов и мероприятий, написание крутых историй и обучающих материалов.