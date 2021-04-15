Как медиа может заработать на онлайн-курсах: Школа «Еды»

Об онлайн-школе одного из самых крупных гастрономических медиа
Сейчас онлайн-курсы мало кого удивляют. Однако в 2016 году, когда «Еда» запускала кулинарную онлайн-школу, такой формат был новым. Как проект собрал аудиторию и можно ли научиться готовить по интернету, выяснял ЖУРНАЛИСТ.
«Еда» — одно из самых крупных гастрономических медиа. Материалы выходят на сайте и в печатной версии. Однако зарабатывает проект не только на них, но и на кулинарной школе.
Первая группа Школы «Еды» приступила к занятиям в 2016 году. Что интересно, организаторы сразу выбрали онлайн-формат. Они уже тогда понимали преимущества удаленного обучения: нет потребности в помещении и оборудовании, количество учеников почти не ограничено, ведь в курсах могут участвовать не только студенты из Москвы. Был поток, на котором учились люди из разных часовых поясов России: Москвы, Калининграда, Сахалина. Бывает, что в Школу приходят ученики из стран СНГ, Америки, Турции, Германии, Англии. «Наличие на кухне плиты предоставляет вам возможность учиться в Школе. Неважно, в каком городе вы находитесь», — объясняет директор департамента проекта «Еда» Константин Шишлов.
Хотя удаленка была в новинку для России в 2016 году, у Школы не возникло проблем с привлечением аудитории. Автором первого курса был Алексей Зимин, основатель «Еды». До этого он возглавлял журнал «Ресторанные ведомости», вел передачу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, делал офлайн-школу «Ragout» — в общем, был медийным человеком. Первые ученики пришли на «Базовый поварской курс» к шефу, которого знали. Позже появились еще два направления: «Базовый кондитерский курс» Алексея Кожанова и «Современная домашняя кухня» Виталия Тихонова.
Каждый курс стартует раз в месяц, обучение длится 14 недель. Организаторы советуют учиться по такому плану: сначала студент должен посмотреть видеоурок, сделать пометки, затем купить продукты и начать готовить. В курсе 30 уроков, в каждом есть несколько рецептов. К каждому рецепту выдается домашняя работа. Выполнить его помогают видеоуроки и пошаговые инструкции. Студент должен снять, как выполняет задание, а потом отправить фото на проверку куратору. В Школе их два: один занимается поварскими курсами, другой — кондитерскими. Общение с ними происходит в комментариях под домашним заданием. Также что-то спросить можно в закрытой группе в Facebook или в чате курса. Вопросы возникают разные: от «сколько нужно воды, чтобы сварить суп» до «что делать, если нет миксера». Например, однажды в Школе училась девушка из Саудовской Аравии, которая не нашла в магазинах свинину. Куратор подсказал, чем заменить продукт.
По снимкам домашнего задания наставники ставят оценки. Они нужны для обратной связи, объясняет Константин Шишлов: «На мой взгляд, это естественная история: если бы в Школе не было оценок, как бы я понял, приготовил блюдо правильно или нет? Редко бывает, что мы ставим студентам двойки. У них может вначале не получаться подача или готовка, но наставник помогает совершенствовать навыки».
Выполненные домашние задания дают доступ к экзамену. Он состоит из двух частей: первая — тест, вторая — творческое задание. В этот момент у студента уже нет под рукой видеолекции и пошаговой инструкции, только фотография изделия и список ингредиентов. Ученик так же снимает результат и отправляет на проверку. Если экзамен сдан, то выдается сертификат, что ученик успешно прошел Школу «Еды». Если нет, то получает сертификат о прохождении курса.
Ученики не доходят до экзамена по разным причинам: не успевают, потому что программа интенсивная (в курсе Алексея Зимина, например, 97 домашних заданий), работают в своем темпе, не хотят показывать приготовленное, решают возникшие личные проблемы. В таких случаях организаторы предлагают присоединиться к следующим потокам.
Возникает вопрос: реально ли научить готовить онлайн? Ведь куратор не может попробовать, что получилось. Константин Шишлов считает, что это один из минусов Школы, но не критичный, потому что если готовить по технике, то результат более-менее предсказуемый. Также куратор может многое определить по фото: пережарен продукт или нет, свежий он или просроченный. Кроме того, ученик сам может на вкус понять, получилось ли блюдо: «Если вы пробуете экзотику, то, конечно, сложно оценить. Но у нас рецепты простые. Когда вы делаете булочки, а по фото видно, что тесто не поднялось, то сразу становится понятно, что финальный продукт не получится. Если студент пересыплет сахара, то все равно пробует и поймет это. К счастью, мы все едим и понимаем, какие должны быть на вкус продукты».
В Школу приходят ученики с разным уровнем подготовки: «Есть люди, которые ничего не умеют готовить, для них все тяжело и непонятно. У них возникают базовые вопросы: «Сколько воды лить в кастрюлю, чтобы приготовить мясной бульон?» Это знает человек, который готовит. Но тот, кто только учится, спрашивает и такое, а мы отвечаем». Некоторые приходят, чтобы улучшить навыки готовки. Другие хотят сменить карьеру — в истории «Еды» были такие случаи. Например, Никита Чистиков занимался IT, а во время пандемии открыл доставку азиатской еды. Учиться приходят и повара, у которых уже есть бизнес. Например, на курсе училась русскоязычная девушка, у которой был ресторан в Люксембурге. Она хорошо готовила, но хотела систематизировать знания. «Вы можете понимать интуитивно, почему получается такой результат, но в процессе обучения узнаёте, что в этот момент происходит. Условно говоря, вы жарили мясо, оно получалось с корочкой или с определенным вкусом. А когда шеф рассказывает, какие процессы происходят при жарке, почему на мясе образуется корочка и появляется другой вкус, все становится понятнее».
Стоимость курса — 25 тысяч рублей. Каждый месяц в Школу поступают десятки слушателей, но это не основной источник заработка для «Еды». Как и многие медиа, проект получает деньги за рекламу и спецпроекты с рекламодателями. Школа — это не тот случай, когда событие собирает аудиторию для медиа. Скорее, медиа привлекает внимание к Школе.