Как медиа может заработать на онлайн-курсах: Школа «Еды»

Сейчас онлайн-курсы мало кого удивляют. Однако в 2016 году, когда «Еда» запускала кулинарную онлайн-школу, такой формат был новым. Как проект собрал аудиторию и можно ли научиться готовить по интернету, выяснял ЖУРНАЛИСТ.

«Еда» — одно из самых крупных гастрономических медиа. Материалы выходят на сайте и в печатной версии. Однако зарабатывает проект не только на них, но и на кулинарной школе.

Первая группа Школы «Еды» приступила к занятиям в 2016 году. Что интересно, организаторы сразу выбрали онлайн-формат. Они уже тогда понимали преимущества удаленного обучения: нет потребности в помещении и оборудовании, количество учеников почти не ограничено, ведь в курсах могут участвовать не только студенты из Москвы. Был поток, на котором учились люди из разных часовых поясов России: Москвы, Калининграда, Сахалина. Бывает, что в Школу приходят ученики из стран СНГ, Америки, Турции, Германии, Англии. «Наличие на кухне плиты предоставляет вам возможность учиться в Школе. Неважно, в каком городе вы находитесь», — объясняет директор департамента проекта «Еда» Константин Шишлов.

Хотя удаленка была в новинку для России в 2016 году, у Школы не возникло проблем с привлечением аудитории. Автором первого курса был Алексей Зимин, основатель «Еды». До этого он возглавлял журнал «Ресторанные ведомости», вел передачу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ, делал офлайн-школу «Ragout» — в общем, был медийным человеком. Первые ученики пришли на «Базовый поварской курс» к шефу, которого знали. Позже появились еще два направления: «Базовый кондитерский курс» Алексея Кожанова и «Современная домашняя кухня» Виталия Тихонова.

Каждый курс стартует раз в месяц, обучение длится 14 недель. Организаторы советуют учиться по такому плану: сначала студент должен посмотреть видеоурок, сделать пометки, затем купить продукты и начать готовить. В курсе 30 уроков, в каждом есть несколько рецептов. К каждому рецепту выдается домашняя работа. Выполнить его помогают видеоуроки и пошаговые инструкции. Студент должен снять, как выполняет задание, а потом отправить фото на проверку куратору. В Школе их два: один занимается поварскими курсами, другой — кондитерскими. Общение с ними происходит в комментариях под домашним заданием. Также что-то спросить можно в закрытой группе в Facebook или в чате курса. Вопросы возникают разные: от «сколько нужно воды, чтобы сварить суп» до «что делать, если нет миксера». Например, однажды в Школе училась девушка из Саудовской Аравии, которая не нашла в магазинах свинину. Куратор подсказал, чем заменить продукт.