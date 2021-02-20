Edelman's Trust Barometer: уровень доверия к медиа в 2020 году опустился на самый низкий уровень с 2012 года

Самый высокий уровень доверия к медиа — в Индонезии, Китае, Индии. Россия оказалась в числе стран, где уровень доверия к медиа один из самых низких.

По методике Trust Barometer, доверие к какой-либо институции существует, когда коэффициент доверия выше 60 пунктов. В России он составляет 29.

В среднем по миру уровень доверия к медиа — 51 пункт. Если посмотреть другие отрасли, то у правительств в мире 53 пункта, у НКО — 57, у бизнеса — 61. И бизнес — это единственная сфера, которой люди доверяли в 2020 году.