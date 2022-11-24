Единый закон об иноагентах вступит в силу 1 декабря

Госдума приняла новый закон о регулировании деятельности тех, кто признан в России иноагентом. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. Принятый закон — «спутник» закона о контроле за деятельностью иноагентов, принятый Госдумой в конце июня и вступающий в силу 1 декабря 2022 года; он содержит корреспондирующие поправки к действующим законам.

Теперь, согласно принятому закону, в выходных данных зарегистрированного СМИ, «участником (учредителем) которого является иностранный агент», должно быть указание на то, это СМИ создано иноагентом.

Принятые поправки запрещают распространять информацию, произведенную иноагентом, среди детей. На таких печатных материалах должна будет стоять маркировка 18+, продавать их можно будет только в запечатанной непрозрачной упаковке.

Также иноагентам запрещается преподавать в образовательных учреждениях, быть членами избирательных комиссий, участвовать в госзакупках, страховать вклады, работать на государственной и муниципальной службе или в органах внутренних дел. Получение статуса иноагента влечет за собой увольнение из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.

Минюст будет вправе получать справки по операциям, счетам и вкладам любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах, а также по операциям, счетам и вкладам уже признанных иноагентами. Кроме того, ведомство сможет получать данные о банковских счетах иноагентов от налоговой службы.

Принятый Госдумой закон запрещает иноагентам состоять в политических партиях — теперь они смогут лишь заниматься наблюдением на выборах, участвовать в экспертных советах при любых органах власти и быть членами ОНК. Кроме того, иноагентам запрещается организовывать публичные мероприятия.