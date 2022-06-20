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Клуб продвинутого журналиста: письмо редактора
Инна Тимченко
старший преподаватель кафедры цифровых медиакоммуникаций СПбГУ
Теги:
стилистический практикум
Разбираем рубрику «от редактора» в журнале «Сельскохозяйственные вести»
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№
5
от
11 мая 2022
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Июн 20, 2022
Профессия
Клуб
Клуб продвинутого журналиста: письмо редактора
Разбираем рубрику «от редактора» в журнале «Сельскохозяйственные вести»
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