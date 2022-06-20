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Клуб продвинутого журналиста: письмо редактора

Теги: 
стилистический практикум

Разбираем рубрику «от редактора» в журнале «Сельскохозяйственные вести»

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11 мая 2022

Июн 20, 2022

Профессия

Клуб
Клуб продвинутого журналиста: письмо редактора
Разбираем рубрику «от редактора» в журнале «Сельскохозяйственные вести»

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