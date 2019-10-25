Приглашаем СМИ принять участие во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года»

На конкурс принимаются редакционные проекты/акции, реализованные редакцией в 2019 году.

Цель конкурса — повышение значимости и престижа профессии.

Задача — способствовать развитию качественной прессы.

Организаторы

Медиагруппа «Журналист», Оргкомитет и Дирекция «Золотого фонда прессы». Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Жюри — эксперты журнала «Журналист», Оргкомитет «Золотого фонда прессы».

Победители объявляются на ежегодном Деловом форуме СМИ (апрель 2020 г., Москва), награждаются специальными призами, дипломами, памятными ценными подарками.

Подробности и сроки

Конкурс проводится среди редакций общенациональных, республиканских, краевых, областных, районных, городских изданий — участников Всероссийского проекта «Золотой фонд прессы-2020».

С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте zolfondpress.ru.

Заявки и материалы на конкурс принимаются с 1 января по 28 февраля 2020 г.

Заявки на участие в проекте «Золотой фондпрессы-2020» принимаются до 31 октября 2019 г.

В рамках проекта проводятся также Всероссийские конкурсы СМИ — Голос Парламента, Золотой Лотос, Маленький принц, Хрустальная матрешка, Кентавр, Лучший дизайн СМИ, Лучшее корпоративное издание. Подробнее на zolfondpress.ru

Дополнительная информация:

zolfondpress.ru, тел. (499) 152 34 73, e-mail: zolfondpress@mail.ru