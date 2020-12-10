Вычитка, фейки и данные: подборка инструментов для редактора

DATAPORTALS.ORG

Этот ресурс предоставляет доступ к более чем 400 открытым базам данных по всему миру. Если редактируете материал, которому не хватает конкретики, или нужно подкрепление инфографикой, статистику можно найти на Data. Portals.

Среди источников есть и российские сайты: портал бюджетной системы РФ с информацией о нацпроектах, госсекторе и регионах, сайт с данными о правоохранительной деятельности в стране (сведения о зонах ответственности, статистика о преступлениях и прочее) и хаб открытых данных при поддержке АНО «Информационная культура».

TIKI-TOKI ИЛИ TIME.GRAPHICS

Недавно ЖУРНАЛИСТ рассказывал о том, как зарубежные медиа освещали президентскую гонку между Байденом и Трампом. The Guardian, к примеру, предположил, что будет после выборов, и визуализировал свои догадки в виде таймлайна. Если раньше этот формат использовался постоянно и из-за этого успел надоесть аудитории, то теперь в медиа он встречается намного реже. Значит, есть где развернуться. Сервисы Tiki-Toki и Time.graphics бесплатные и позволяют делать красочные и интерактивные таймлайны — добавлять в них фото, видео и карты.

С началом пандемии Time.graphics ввел новую функцию — теперь на сервисе есть отдельная вкладка для создания статистики по количеству заболевших. Журналисту нужно только выгрузить данные, а программа сама их визуализирует.

TINEYE

Хороший редактор найдет фейки не только в тексте, но и в иллюстрациях к нему. В основном это относится к новостям, которые часто сопровождаются фотографиями «очевидцев» из соцсетей. Но что, если источник оказался недобросовестным и подкрепил запись снимком двухлетней давности? Заходим в TinEye, загружаем изображение, а в настройках сортировки выбираем плашку «по дате обновления». Приложение проанализирует все, что было опубликовано ранее, и покажет, когда на самом деле интернет обогатился нужным вам снимком.

Если бы зарубежные редакторы знали об этом приложении (или не поленились им воспользоваться), в мире было бы на один масштабируемый фейк меньше. В марте 2020 года медиа стали распространять сообщения о том, что Владимир Путин выпустил больше 500 львов (почему не медведей?) на улицы, чтобы русские сидели дома во время пандемии. Оказалось, на видео-«подтверждении» гордо шествует лев Колумб, который еще в 2016 году выбрался на улицы го - рода в Южной Африке. А стоило только сделать скриншот видео и загрузить его на ресурс: единственное совпадение уводит к публикации за 2016 год.

Кстати, если картинка обработана в фотошопе и склеена из разных снимков, программа может по - казать дату появления каждого из них.

ЛИТЕРА5

Встретились как-то выпускники Ново - сибирского государственного университета и профессиональные лингвисты. И решили, что пора научить алгоритмы понимать текст, чтобы находить в нем ошибки. Получилась система «Литера5» — если не аналог, то хороший помощник корректора. Сервис проверяет орфографию, грамматику, пунктуацию, стилистику, семантику и даже типографику, а еще предлагает расставить все точки над «е» и добавить эту букву там, где без нее потеряется смысл.

Система платная, но предлагает несколько бонусов для медиа. В нее можно загрузить корпоративный словарь, и тогда программа не будет исправлять то, что в редакции считается за норму. К примеру, феминитивы или склонения имен собственных, как в «Купчине» и «Пулкове».