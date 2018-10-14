Универсальные рецепты управления редакцией

• НУЖЕН ХОРОШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ

Эффективное вовлечение сотрудников в работу не может быть бесплатным, управлять этим процессом должен специалист высокого класса, с хорошей зарплатой.

Если кому-то советы Тины покажутся общим местом, просто подумайте о многомиллионных прибылях холдинга, которые стали результатом грамотного управления людьми. Аналитик Института Рейтер Александра Борхард подтверждает, что хороший менеджмент стоит солидных инвестиций, но приводит к результату. Даже если принцип этого менеджмента гласит, что компания нанимает на работу только оптимистов. Триада эффективного менеджмента, по мнению британских аналитиков, — это ценности, стратегия и метрики.

Не наломать дров нужно и при переходе на цифровую бизнес-модель в редакции. Для редакции El Pais переход состоял из четырех шагов: развития цифровых продуктов, новой модели дистрибуции, перехода на глобальный охват аудитории и использование big data.

На первом этапе, помимо появления новых газетных вкладок, потребовалось сокращение страниц в печатных версиях, а также разработка приложений для мобильных телефонов и персонализация контента. Причем за четыре года обновлений количество новых продуктов утроилось, а в определенный момент перемен пришлось кардинально поменять состав редакции. В эти же предыдущие два года работа с продуктами для Facebook стала практически доминирующей, и пришлось предпринять усилия по борьбе с блокировщиками рекламы.

Количество индивидуальных кабинетов для сотрудников было сведено к минимуму, зато было построено 16 переговорных и конференц-залов. Что важно, такие преобразования не только сделали рабочее пространство открытым, но и подарили больше естественного освещения в новом опенспейсе. Ключевые места в офисе — это два круглых стола, на одном из которых идет контроль за процессом, а на другом — постоянные дискуссии, а все вместе работает как центральный пункт управления творческими процессами. Чтобы стимулировать вдохновение, внутренняя обстановка может меняться под конкретные задачи, есть специальная зона для встреч, а также библиотека и доски для рисования.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОДУКТИВНОГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА:

• открытость,

• структурированность,

• технологичность,

• глобальность,

• динамичность.

Если и этих рецептов недостаточно, то бразильская Grupo RBS сформулировала еще пять принципов активного цифрового предпринимательства, или «трансформационную мантру»:

• нужные люди в нужное время

• пользователь — это король

• только цифровая подписка

• мы локальное издание для людей из нашей местности

• мы озабочены прибылью

Сам путь трансформации холдинга занял два года. На первом этапе был введен пэйвол, стратегия сфокусировалась на привлечении подписчиков, появился продукт для планшетов, было закрыто пять локальных изданий. Через год на финансовом и операционном уровне произошло слияние газет, радиостанций и телеканалов, стоимость печатных продуктов выросла, появился новый сайт, объединивший радио и газеты. Еще через год сотрудники радио и газет стали работать в едином ньюсруме, произошло репозиционирование бренда и появилась четкая корпоративная культура.