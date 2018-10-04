Чек-лист для проверки эффективности редакции

Любая редакция рано или поздно задумывается над тем, насколько она эффективна. Этот вопрос исходит либо от главного редактора, либо (что чаще) от учредителя или инвестора. До недавнего времени региональные редакции небольших СМИ измеряли эффективность исключительно объемами привлеченных денег. Но достаточно ли этого, чтобы осознать собственную нужность или никчемность? ЖУРНАЛИСТ составил чек‑лист проверки собственной эффективности.

В одном из выпусков телешоу «На ножах» шеф-повар Константин Ивлев боролся с логикой владельцев ресторана: две подруги утверждали, что фиолетовый цвет декора — это неотъемлемая часть заведения и без него они не хотят работать. На вопросы, а почему у вас нет посетителей и отвратительная еда, они не отвечали, но упорно настаивали на фиолетовых занавесках.

Иногда в редакциях наблюдается тот же сценарий: редактор упорно не хочет видеть, что интерес к изданию падает, а качество материалов хромает, но отстаивает важность развития какой-нибудь рубрики или элементов дизайна первой полосы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ ПЕЧАТНОГО И ОНЛАЙН-ПРОДУКТА

Бывает, приезжаешь в редакцию, спрашиваешь, кто занимается развитием сайта и социальных сетей, — и главный редактор указывает пальцем на уставшую женщину, которая и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но логика современного медиапроизводства такова, что онлайном должны заниматься абсолютно все, потому что цифровая версия позволяет двигать и печатную.