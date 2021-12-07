Как создать редакцию цифрового медиа

При создании редакции нельзя отказываться от корректора и выпускающего редактора, который знает все о внимании читателя и выстраивает материал так, чтобы удержать пользователя.

Учитывайте, сколько времени занимает подготовка одной публикации

В редакции «мечты» должен быть фактчекер. Особенно такой человек нужен в научно-популярных изданиях, где важно проверять рейтинговость научных журналов, авторитетность источников и актуальность новостей. В медиа «Купрум» все материалы проверяет научный редактор, в The New York Times — отдел фактчекинга.

Еще нужен менеджер, который будет отвечать за коммуникацию в команде: приносить ссылки в чате, рассылать информацию, следить за дедлайнами.

Как собрать команду

1. Ищите единомышленников. Люди должны гореть темой, на которую пишут, тогда даже в сложных ситуациях все получится. Поначалу команда «Профилактики.Медиа» писала статьи бесплатно, просто потому что была увлечена идеей издания.

2. Перед приемом на работу проверяйте соцсети. Задумайтесь, если найдете у кандидата неприемлемый для себя лично контент или репосты из паблика, который вас раздражает. Человек может быть хорошим специалистом, но работать с ним будет сложно.

3. Спрашивайте, зачем человеку работа. Спрашивайте, даже если делаете медиа на коленке или реализуете какой-то экспериментальный проект. Если человек ненавидит, скажем, медицину, но хочет писать ради денег, ничего не получится.

4. Выработайте внутреннюю шкалу «токсичности» и «душности». Обратите внимание, что человек говорит, как общается в комментариях, отвечает на сообщения. Определите грань, за которой общение с ним невозможно.

5. Спросите, что человек читает и слушает. Какие издания, книги, телеграм-каналы, подкасты ему нравятся. Если человек будет приводить примеры из медиа, которые вы не любите, работа не получится.

6. Узнайте, что кандидат знает о вашем проекте. Это банальная проверка на адекватность: перед трудоустройством важно знать, что это за медиа, кто его делает, что публикуется. Иногда можно спросить о последних прочитанных текстах или проверить подписки в соцсетях.

Инструменты для работы

Организовать внутренние процессы помогут сервисы Airtable, Trello, ClickUp и Google-таблицы. В них удобно составлять редакционный план, следить за подготовкой материалов, ставить задачи сотрудникам. Инструменты нужны не только главному редактору, но и команде. Авторы видят, чем занимаются другие, учитывают временные рамки и не задерживают сдачу материала.

Где взять деньги на новое медиа

Проще всего — выиграть грант. Например, фонд «Не напрасно» выиграл грант президента и открыл «Профилактика.Медиа». Если нет своих денег, можно пойти в фонд и предложить концепцию: обычно у них есть небольшой бюджет на информационное освещение. Еще вариант — пойти к конкретному бренду и делать бренд-медиа.