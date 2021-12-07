Как создать редакцию цифрового медиа

С чего начать запуск медиа, без каких специалистов не может работать редакция и какие ресурсы помогут в управлении командой? Об этом на мастер-классе для студентов СПбГУ рассказала Лизавета Дубовик, директор офиса медицинских проектов в КБ «Палиндром», экс-главред «Купрума»
В работе главного редактора есть два важных элемента: процессы и люди. Если процессами можно управлять в одиночку, быть главредом без команды невозможно. Поэтому собирать в редакции нужно не просто сотрудников, а коллег, выстраивать в команде доверительные отношения, чтобы вместе делать качественный продукт.
Роли в редакции
Прежде чем бежать на поиски авторов, иллюстраторов и редакторов, нужно определиться с концепцией издания. Именно от нее будет зависеть количество публикаций и размер редакции.
Если медиа только запускается, можно отказаться от редакторов: с текстами будет работать главред. Например, в «Купруме» выходит 20 материалов в неделю. Семь месяцев Лизавета Дубовик работала без помощи шеф-редактора, при этом еще успевала писать для сайта два текста в неделю.
Первый этап — концепция издания. От нее зависит, какая будет нагрузка и сколько человек нужно найти
Главред составляет редакционный план, контролирует подготовку и выпуск материалов, общается с авторами и издателем, думает о дистрибуции. В крупном издании нужны шеф-редактор и редакторы рубрик, которые будут точечно работать со статьями. Если медиа генерирует большое количество текстов, лучше работать со штатными авторами и давать полноценную нагрузку.
Авторы генерируют основной контент медиа, поэтому важно обращать внимание на профессиональные навыки и желание разобраться в теме. Профильное образование — определенный плюс, но не главный критерий. Например, каждый человек имеет какой-то опыт в медицине: гуглит симптомы болезней или ходит в поликлинику.
Важный член команды — иллюстратор: он подбирает картинки, рисует изображения, делает обложки. В стоимость статьи нужно закладывать стоимость изображения, также важно учитывать время подготовки иллюстрации. Например, в новом медиа «Трудовая оборона» отрисовка таблиц и схем занимает три дня.
При создании редакции нельзя отказываться от корректора и выпускающего редактора, который знает все о внимании читателя и выстраивает материал так, чтобы удержать пользователя.
Учитывайте, сколько времени занимает подготовка одной публикации
В редакции «мечты» должен быть фактчекер. Особенно такой человек нужен в научно-популярных изданиях, где важно проверять рейтинговость научных журналов, авторитетность источников и актуальность новостей. В медиа «Купрум» все материалы проверяет научный редактор, в The New York Times — отдел фактчекинга.
Еще нужен менеджер, который будет отвечать за коммуникацию в команде: приносить ссылки в чате, рассылать информацию, следить за дедлайнами.
Как собрать команду
1. Ищите единомышленников. Люди должны гореть темой, на которую пишут, тогда даже в сложных ситуациях все получится. Поначалу команда «Профилактики.Медиа» писала статьи бесплатно, просто потому что была увлечена идеей издания.
2. Перед приемом на работу проверяйте соцсети. Задумайтесь, если найдете у кандидата неприемлемый для себя лично контент или репосты из паблика, который вас раздражает. Человек может быть хорошим специалистом, но работать с ним будет сложно.
3. Спрашивайте, зачем человеку работа. Спрашивайте, даже если делаете медиа на коленке или реализуете какой-то экспериментальный проект. Если человек ненавидит, скажем, медицину, но хочет писать ради денег, ничего не получится.
4. Выработайте внутреннюю шкалу «токсичности» и «душности». Обратите внимание, что человек говорит, как общается в комментариях, отвечает на сообщения. Определите грань, за которой общение с ним невозможно.
5. Спросите, что человек читает и слушает. Какие издания, книги, телеграм-каналы, подкасты ему нравятся. Если человек будет приводить примеры из медиа, которые вы не любите, работа не получится.
6. Узнайте, что кандидат знает о вашем проекте. Это банальная проверка на адекватность: перед трудоустройством важно знать, что это за медиа, кто его делает, что публикуется. Иногда можно спросить о последних прочитанных текстах или проверить подписки в соцсетях.
Инструменты для работы
Организовать внутренние процессы помогут сервисы Airtable, Trello, ClickUp и Google-таблицы. В них удобно составлять редакционный план, следить за подготовкой материалов, ставить задачи сотрудникам. Инструменты нужны не только главному редактору, но и команде. Авторы видят, чем занимаются другие, учитывают временные рамки и не задерживают сдачу материала.
Где взять деньги на новое медиа
Проще всего — выиграть грант. Например, фонд «Не напрасно» выиграл грант президента и открыл «Профилактика.Медиа». Если нет своих денег, можно пойти в фонд и предложить концепцию: обычно у них есть небольшой бюджет на информационное освещение. Еще вариант — пойти к конкретному бренду и делать бренд-медиа.
Если хочется сделать что-то свое, соберите небольшую команду и подумайте, как монетизировать издание, какие рекламодатели захотят с вами сотрудничать.
Важно помнить, что новое медиа не заработает много денег сразу. В той же «Профилактике» главный редактор получал 20 тысяч рублей, а авторам не всегда платили за статьи. Но даже такой проект станет хорошим вкладом в портфолио.