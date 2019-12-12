Журналистами не рождаются

Рассуждают студент, преподаватель и журналист
Как и в любой творческой профессии, целесообразность диплома и образования в сфере журналистики вызывает множество споров. Сегодня не обязательно читать гору книг и разбираться во многих сферах: все, что нужно, это лишь найти свою аудиторию и подстроиться под их интересы. ЖУРНАЛИСТ решил более детально углубиться в тему «корочек» в творческих профессиях и спросить мнение у тех, кто непосредственно связан с журналистским обучением.
Ирина Снеговская
Студентка института Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, ведет свой личный канал на YouTube, на котором делится своим личным опытом обучения и проводит социальные эксперименты.
Эффект первокурсника
Еще в школе я мечтала о работе на радио или телевидении, поэтому я не колебалась при выборе направления обучения. В моем представлении учеба на журфаке была чем-то невероятно захватывающим. Я думала только о том, что каждый день меня будут ожидать съемки, монтаж, знакомства с интересными личностями. Первое время я находилась под большим впечатлением, и мне нравилось то, чем я занимаюсь. Но, к сожалению, многие студенты первого курса еще не до конца осознают все подводные камни профессии, и поэтому их сознание находится под эффектом розовых очков.
Со временем я осознала, что попросту трачу время, поскольку в моем университете дается очень много теории, которая никак не относится к журналистике, а лишь расширяет твой кругозор. После выпуска ты разбираешься во всем, но при этом ни в чем. Также нет разделения на сферы, то есть на темы, о которых тебе хотелось бы писать. Ну и, конечно, мало практических занятий, а лекции очень скучные. По итогу получаешь мало утилитарных навыков.
По-настоящему сомневаться в своем выборе я начала во время своей летней практики. Я работала на одной из питерских радиостанций, где ко мне пришло понимание того, что в нашей стране журналистика не может быть свободной. Мои тексты, касающиеся политических тем, не раз переписывались и начинали транслировать совершенно другую идею. Так, например, после похода на пресс-конференцию с чиновниками, мне дали задание не написать о событии как таковом, а показать, будто правительство делает все для улучшения жизни граждан.
Конечно, на меня сумел повлиять и тот факт, что один из главных корреспондентов ведущего радио Санкт-Петербурга, имеющий стаж около десяти лет, зарабатывает лишь 30 тысяч рублей в месяц. Я осознала, что хорошие деньги можно зарабатывать только в том случае, если ты знаменитая личность и на тебя есть спрос.
При этом я понимала, что все-таки мне необходимо закончить свое обучение. Я люблю учиться, а предметы в университете помогают мне развиваться. Но в то же время понимала, что эти знания скорее всего никогда не пригодятся мне в жизни и работе. Поэтому университет для меня — это лишь стимул учить то, что я никогда бы не заставила узнать себя сама.
Поэтому я решила попробовать себя в новой роли и уйти в смежную профессию. После ухода с поста редактора одного бизнес портала, мне предложили работу в SMM. Сейчас я занимаюсь ведением коммерческого профиля, развиваю бренды и иногда снимаю социальный контент для моего блога на YouTube.
Будущим абитуриентам я бы посоветовала снять розовые очки, избавиться от иллюзий и реально оценивать вещи.
Сегодня, мне кажется, очень здорово развивать свой собственный бренд и не зависеть от чьего-либо мнения. Но здесь высокие риски провалиться и остаться никому не известным. Нужно скорее руководствоваться правилом: «Хороший писатель — не тот, кто пишет ради гонораров, а тот, кто не писать не может».
В то же время люди, которые уже много лет отдали журналистскому образованию, выпуская каждый год все новые кадры, имеют абсолютно иное мнение.
Камилла Нигматуллина
Руководитель образовательной программы журналистики, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ.
Профильное образование сегодня
Я всегда считала, что профильное образование — это часть профессиональной культуры журналиста, то есть признак того, что мы относимся к профессиональному комьюнити. Есть страны, где это обязательно, но у нас в России это не является весомым признаком профессионализма. Я же полагаю, что диплом дает некое преимущество своему обладателю.
Во-первых, выпускник получил фундаментальную гуманитарную базу и познакомился с методами журналистской работы в соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, то есть впитал накопленный в профессии опыт и традиции в концентрированном виде.
Во-вторых, он сделал это быстрее, чем люди, которые приходят в журналистику с другим профильным образованием.
В-третьих, в университете студент нарабатывает первую серьезную базу профессиональных контактов.
Сейчас очень часто можно услышать от профессионалов, что хороший журналист может добиться успехов и без образования. Связано это с тем, что в 90-е годы в журналистику пришло много представителей других профессий, которые хотели высказаться о текущей трансформации страны, политики и общества. Сегодня этих людей в профессии еще достаточно много, и обычно сомнения в профильном образовании высказывают те, кто его не имеют. Конечно, критикуют журналистское образование и те, кто его получил, но эта критика предметна.
Журналистов с профильным дипломом в редакциях становится больше, так что однажды дискуссия о необходимости образования сместится из парадигмы «я работаю в журналистике без диплома» на «я зарабатываю достаточно денег в медиа, не будучи классическим журналистом». То есть сегодня гораздо интереснее вопрос, как отличить профессионала в медиасреде, если у всех равный доступ к созданию и доставке контента.
Задача университета всегда была в том, чтобы уметь ставить вопросы, искать ответы на них и уметь рассуждать с другими вопрошающими. Это не фабрика по накачиванию знаниями и навыками. Журналисту же особенно важно копать глубоко и видеть далеко: связывать актуальные события с прошлым и будущим, с имеющимися у человечества данными и достижениями, пользоваться исследовательскими инструментами, а не только здравым смыслом.
Профессиональное обучение нужно не только студентам. Журналист — это профессия, в которой тебе необходимо развиваться каждый день для того, чтобы оставаться конкурентоспособным и востребованным. Для этого существуют отдельные курсы, на которых людей учат совершенствоваться. Человек, который находится на границе между академической средой и бизнесом, способен дать ответ, опираясь на свой рабочий стаж и жизненный опыт.
Владимир Гусаров
Журналист, в недавнем прошлом преподаватель факультета журналистики СПбГУ. Ведущий исторических проектов телеканалов «Россия» и «Культура», а также новостного эфира радиостанции «Европа Плюс».
Диплом и опыт
Мое мнение сугубо консервативно — любой профессионал должен иметь профильное образование. Это часть уважения к себе и профессии. Нельзя быть художником и не знать классических образцов живописи, делая вид, что до тебя ее не существовало. Нельзя быть журналистом, не зная особенностей жанров, стилей, не читая лучшие образцы публицистики, эссеистики и русской общественной мысли.
Я начал работать редактором и ведущим новостей на областном радио еще на первом курсе, то есть, вовсе без образования. Просто прошел конкурс ведущих. И уже на четвертом курсе я вел новости первой в рейтинге радиостанции «Европа Плюс». Мое обучение еще не было завершено, но я уже очень успешно двигался внутри профессии. Я всегда считал, что одного обучения будет недостаточно. Как бы ты хорошо не знал теорию, без практики ты не сможешь чего-то добиться.
Я сумел продолжить преподавание в новой форме образования для бизнеса. За 10 лет работы в СПбГУ я получил серьезный образовательный опыт, который возможно применить и в других сферах, не только в журналистике.
Так родились мои авторские мастер-классы «Техника и психология интервью» и «Практика публичного выступления» — они созданы для людей, которые хотят совершенствовать свои коммуникативные навыки, найти свой образ интервьюера или освоить мастерство спикера и работы с аудиторией. С развитием интернета и коммуникаций, журналистика существенно вышла за пределы профессионального поля, и такие навыки требуются очень многим специалистам: и блогерам, и управленцам, и менеджерам различных направлений внутри компаний. Я рад, что могу поделиться своим опытом с опорой не только на собственную практику, но и на компетенции университетского преподавателя.
Я неоднократно встречал коллег, которые не учились по профилю, и более того, были физиками, филологами или психологами. Существенного различия это не вносило. Но я замечаю также, что люди без университетского образования в чем-то уступают нашим выпускникам в плане подготовки по гуманитарным дисциплинам в целом: это история, литература, философия, логика, политология, история древнего мира. Поэтому образование университетской формы всегда считал лучшим и важнейшим для будущего профессионала. Журналист не изучавший философию и историю не может говорить внятно ни о смыслах, ни о политике, ни о мировоззренческих вещах. И как же тогда быть человеку, чья работа — ежедневно осмыслять и комментировать происходящее в мире, пусть даже и в форме новостей? Ведь он должен иметь осознанное мировоззрение. Без фундаментального образования такой человек с неизбежностью будет обкрадывать в смыслах и себя и других.
Лично у меня ни разу не спрашивали о моем образовании. Не думаю, что сразу смотрят на диплом: прежде всего смотрят на твое профессиональное лицо. В периодике — на твое слово, на радио — на твой голос и умение владеть интонационной логикой, на телевидении — на внешность, речь, мобильность и креатив. Смотреть будут на это, а не на диплом, но зная о нем, обязательно учтут, что ты всерьез отнесся к профессии журналиста и образованию, и посвятил ему несколько лет своей жизни.