Журналистами не рождаются

Как и в любой творческой профессии, целесообразность диплома и образования в сфере журналистики вызывает множество споров. Сегодня не обязательно читать гору книг и разбираться во многих сферах: все, что нужно, это лишь найти свою аудиторию и подстроиться под их интересы. ЖУРНАЛИСТ решил более детально углубиться в тему «корочек» в творческих профессиях и спросить мнение у тех, кто непосредственно связан с журналистским обучением.

Ирина Снеговская

Студентка института Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, ведет свой личный канал на YouTube, на котором делится своим личным опытом обучения и проводит социальные эксперименты.

Эффект первокурсника

Еще в школе я мечтала о работе на радио или телевидении, поэтому я не колебалась при выборе направления обучения. В моем представлении учеба на журфаке была чем-то невероятно захватывающим. Я думала только о том, что каждый день меня будут ожидать съемки, монтаж, знакомства с интересными личностями. Первое время я находилась под большим впечатлением, и мне нравилось то, чем я занимаюсь. Но, к сожалению, многие студенты первого курса еще не до конца осознают все подводные камни профессии, и поэтому их сознание находится под эффектом розовых очков.

Со временем я осознала, что попросту трачу время, поскольку в моем университете дается очень много теории, которая никак не относится к журналистике, а лишь расширяет твой кругозор. После выпуска ты разбираешься во всем, но при этом ни в чем. Также нет разделения на сферы, то есть на темы, о которых тебе хотелось бы писать. Ну и, конечно, мало практических занятий, а лекции очень скучные. По итогу получаешь мало утилитарных навыков.

По-настоящему сомневаться в своем выборе я начала во время своей летней практики. Я работала на одной из питерских радиостанций, где ко мне пришло понимание того, что в нашей стране журналистика не может быть свободной. Мои тексты, касающиеся политических тем, не раз переписывались и начинали транслировать совершенно другую идею. Так, например, после похода на пресс-конференцию с чиновниками, мне дали задание не написать о событии как таковом, а показать, будто правительство делает все для улучшения жизни граждан.

Конечно, на меня сумел повлиять и тот факт, что один из главных корреспондентов ведущего радио Санкт-Петербурга, имеющий стаж около десяти лет, зарабатывает лишь 30 тысяч рублей в месяц. Я осознала, что хорошие деньги можно зарабатывать только в том случае, если ты знаменитая личность и на тебя есть спрос.