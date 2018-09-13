На журфак за границу. Куда поехать учиться?

Существует рейтинг QS World University Rankings, который ранжирует университеты по различным критериям. Выбираем специальности по предмету «медиа и коммуникации» и получаем вот такой вот списочек. По большому счету любой университет в топ-100 рейтингов хорош. Остальное зависит от специфических вкусов, симпатий к той или иной стране, знания языка и т.д. Вот мой топ вузов, в которые реально поступить и получить полное/или почти финансирование.

• Университет Амстердама — первый в рейтинге QS и топ-15 учебных заведений Европы. Стипендии у него, конечно же, есть.

• Колумбийская школа журналистики. Это как Moët & Chandon среди игристых вин или как Швейцарские Альпы среди курортов. В общем — нужно здорово поработать, чтобы смочь позволить себе такое. Магистратура по дата-журналистике обойдется в $95,634, но, если вы чувствуете свое призвание и можете это доказать, — есть шанс получить поддержку.

• Стэнфорд — это престиж, деньги, слава и Уровень. Например, учиться в величайшем из всех величайших вузов стоит 115 тысяч долларов на MBA. Но есть вариант получить супер-пособие на все расходы — Knight-Hennessy, где журналистика тоже в белом списке. Подают на нее обычно за год до начала учебы, то есть дедлайн на осень 2019 года 14 ноября 2018.

• Программа Гарвардского университета — Knight Visiting Nieman Fellowships — замечательная возможность для журналистов поработать над своими проектами во благо медиа на земле.

• Городской университет Нью-Йорка — начисляет кругленькие стипендии, покрывающие страховку и стоимость обучения.

• Вестминстерский университет — один из немногих, кто вручает 100 % стипендии. Департамент медиа у них в полном порядке.

• Лондонская школа экономики — третий в рейтинге QS. Кампус в Лондоне, экономика и политические науки. LSE дарит достойные стипендии экстраординарным студентам.

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