На журфак за границу. Куда поехать учиться?

Как получить качественное журналистское образование за рубежом
Вадим Шестопалов закончил Высшую школу журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ, прошел стажировку в Датской школе медиа и ведет telegram-канал про обучение за рубежом. Автор ЖУРНАЛИСТА советует, что можно взять от зарубежного образования.
Журналистское образование — очень странный предмет. Если индустрия в ряде стран развивается со скоростью ракеты Falcon, то в других — чуть медленнее. Улететь за образованием за кордон — не значит, что вы не любите свою альма-матер. Это значит, что некоторые страны немного обгоняют в технологиях другие, и неплохо было бы посмотреть, как там у них делают креатив. Так как у студентов бывают две ситуации: денег нет и денег нет вообще (на злобу дня про среднюю молодежную ЗП по России), начнем с приятного. Начнем с магистратур и грантов на их получение.
Уехать учиться не так уж и сложно, как многим может показаться. По сути, процедура зачисления проходит по схожему принципу во всем мире. От вас потребуются паспортные данные, диплом и транскрипты с оценками, рекомендательные письма, резюме и мотивационное письмо. Если вы обучаетесь на английском языке — необходимо предоставить сертификат о знании языка IELTS или TOEFL (они самые известные). Студенты из стран СНГ всегда welcome, потому что иностранцы повышают рейтинг ВУЗа за счет мультикультурализма. В той же Германии, Чехии, Финляндии, красавице Словении — высшее образование бесплатное, а Китай еще сверху накинет, чтобы вы к ним приехали. Есть два сценария с хэппи-эндом: учитесь бесплатно, но покрываете свои повседневные расходы самостоятельно или получаете полную стипендию. Финансирование можно искать у частных фондов, культурных центров, дипломатических миссий и на сайте самих университетов. Выбирайте страну — и вперед! А вот самые популярные гранты.
Visby
Северные земли возглавляют хит-парад качественной журналистики. Швеция — одна из самых развитых стран по уровню человеческого развития, и это факт. Предлагаем вашему вниманию стипендию Visby, которая оплатит вам жизнь в магистратуре на год или два. Полное финансирование включает перелет, медицинскую страховку и деньги на проживание. Чтобы учиться с осени следующего года, заявку нужно подготовить к середине января 2019 (более точную информацию смотрите на сайте). Из медийных направлений подойдут communication, media and cultural analysis или просто journalism, или любые другие. Ежегодно выделяют около 50 бенефициаров, но конкурс не такой уж и космический. Претендовать на подарок судьбы от Visby Programme могут студенты исключительно из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана.
Подробнее — тут.
Chevening
Chevening — это грант для молодых лидеров на обучение в магистратуре в вузах Великобритании. Вам покрывают стопроцентно все расходы на обучение даже в самом крутом университете, а-ля Оксфорд и Кембридж, но при условии, что вы вернетесь в свою страну минимум на 2 года и поднимите родину с колен. Не такое уж страшное условие, учитывая, что два года пролетят незаметно, а с британским дипломом кругозор расширяется на 360 градусов.
Впечатления — здесь.
Fulbright
По шкале пятидесяти оттенков крутости — американское образование располагается стабильно среди топ-1 и 2. Грант Fulbright дает вам возможность поехать в одну очень свободную страну и сделать там магистратуру. Как и в случае с Chevening — нужно купить билет обратно в родные пенаты и поторчать дома минимум два года.
Подробности — тут.
Erasmus+
Эрасмус — это программа Европейского Союза по обмену студентами и преподавателями стран ЕС и не только. Организация выделяет средства на краткосрочные поездки на исследования, волонтерство и семестр по обмену. А еще у Erasmus+ есть двухлетние магистерские программы. Их преимущество в том, что каждый семестр вы учитесь в разном заведении и получаете внушительные финансы. Их магистратуры — уникальная вещь, чтобы вырастить специалистов европейского уровня в редких областях. Что касается магистратуры по журналистике, она предлагает первый год обучения в Университете города Орхус (очень крутой). Второй год — на выбор в зависимости от направления: бизнес-журналистика в Лондонском городском университете, военная — в Суонси, политика — в Амстердаме, культура — в Гамбурге.
Просто мечта
Существует рейтинг QS World University Rankings, который ранжирует университеты по различным критериям. Выбираем специальности по предмету «медиа и коммуникации» и получаем вот такой вот списочек. По большому счету любой университет в топ-100 рейтингов хорош. Остальное зависит от специфических вкусов, симпатий к той или иной стране, знания языка и т.д. Вот мой топ вузов, в которые реально поступить и получить полное/или почти финансирование.
• Университет Амстердама — первый в рейтинге QS и топ-15 учебных заведений Европы. Стипендии у него, конечно же, есть.
• Колумбийская школа журналистики. Это как Moët & Chandon среди игристых вин или как Швейцарские Альпы среди курортов. В общем — нужно здорово поработать, чтобы смочь позволить себе такое. Магистратура по дата-журналистике обойдется в $95,634, но, если вы чувствуете свое призвание и можете это доказать, — есть шанс получить поддержку.
• Стэнфорд — это престиж, деньги, слава и Уровень. Например, учиться в величайшем из всех величайших вузов стоит 115 тысяч долларов на MBA. Но есть вариант получить супер-пособие на все расходы — Knight-Hennessy, где журналистика тоже в белом списке. Подают на нее обычно за год до начала учебы, то есть дедлайн на осень 2019 года 14 ноября 2018.
• Программа Гарвардского университета — Knight Visiting Nieman Fellowships — замечательная возможность для журналистов поработать над своими проектами во благо медиа на земле.
• Городской университет Нью-Йорка — начисляет кругленькие стипендии, покрывающие страховку и стоимость обучения.
• Вестминстерский университет — один из немногих, кто вручает 100 % стипендии. Департамент медиа у них в полном порядке.
• Лондонская школа экономики — третий в рейтинге QS. Кампус в Лондоне, экономика и политические науки. LSE дарит достойные стипендии экстраординарным студентам.
Кое-что еще
Где искать гранты и стипендии? Дело в том, что образование за рубежом — это такая штука, про которую читаешь постоянно, чтобы быть в теме.
К поступлению важно готовиться целенаправленно минимум за год, чтобы найти подходящий факультет, свой университет, найти финансирование, наработать свое портфолио.
Например, если хотите в Германию, то есть стипендия DAAD, и практическая магистратура от Deutsche Welle.
Истинным французам — сюда, и не забывайте еще про Collège Universitaire Français и Эйфель.
Если не на учебу, так на работу. Вот Радио Свободная Европа/Радио Свобода принимает заявки на получение стипендии им. Вацлава Гавела для работы в своей редакции в Праге.
У BBC в свою очередь также есть стажировки.
На профильных ресурсах тоже постоянно публикуют заманчивые предложения:
• международная журналистская сеть и
• международный центр для журналистов.
А вот кое-что из информации, откуда можно почерпнуть знания и вдохновение:
• Российские проекты про обучение за рубежом — это Linguatrip (и у них потрясающий YouTube-канал про учебу и бизнес за рубежом)
Что касается всевозможных поездок, молодежных конференций и семинаров — мои настольные ресурсы это edu-active и mladiinfo.
Для тех, кто с первого курса мечтал увидеть ультра-привлекательное содержимое ньюсрума NYT, писать в The New Yorker или попасть в медиа-отдел Манчестер Юнайтед, потом в BBC или Reuters, или в группу креатива Disney — это все реально. В нашей профессии нет потолка, а есть млечный путь. Заграничное образование — не панацея, но почему бы ему не стать трамплином.