Где и как учат профессии редактора

Ирина Шурыгина: «Наша задача научить формировать запрос студента

В названии нашей кафедры нет аббревиатуры «СМИ», но мы готовим специалистов для медиа

Мы обучаем по направлению подготовки «Издательское дело»: бакалавриат и магистратура. На бакалавриате две образовательные программы. Одна направлена на подготовку специалистов книгоиздательской отрасли, которая так и называется «Книгоиздательское дело». А вторая образовательная программа ориентирована на подготовку тех, кто будет работать в различных редакциях СМИ: печатных, электронных и онлайн- периодических изданиях. Называется этот профиль «Газетно-журнальное издательское дело».

В отличие от кафедры журналистки мы фокусируем внимание на планировании и взаимодействии в редакционном коллективе. Рассматриваем как проходит выбор тем и кто этим занимается в редакции, как редактируется и готовится к выпуску журналистский материал. Сюда включаются дизайн, все информационные системы и платформы, на которых в современных условиях работают издатели периодической печати. Уделяем внимание редактированию периодических изданий и продвижению контента в условиях конвергенции, которая позволяет издателям создавать книжные приложения, телепередачи, радиопрограммы на базе печатных СМИ. Данное направление пользуется у наших студентов повышенным вниманием, так как рынок СМИ интересен характером работы и оплатой. Что, естественно, ведь в России сегодня более 50 тысяч редакций газет и журналов. Базовые курсы у нас ведут специалисты, многие из которых заканчивали журфак МГУ, а также те, кто имеет опыт в периодической сфере издательства. Я лично окончила институт по специальности «Журналистика» и была главным редактором журнала.

Мы обучаем работе с текстом СМИ

У нас есть дисциплина «Технология редакционно-издательского процесса», в которой рассматриваются все этапы редакторской подготовки издания. Также есть специальная дисциплина «Управление издательскими проектами», где студенты разрабатывают бизнес-планы, концепции, формируют команду. Кроме того, в дисциплинах «Редактирование газетных изданий» и «Редактирование журнальных изданий» мы определяем типологические особенности газеты или журнала, рассматриваем какие виды газет и журналов существуют, их тематическую структуру, от чего она зависит и на чем базируется. В магистратуре уделяем много внимания организационно-маркетинговым аспектам, издательским стратегиям, потому что без стратегического планирования существование любого СМИ сегодня просто обречено.

Редактор в эпоху рерайта

Новостная журналистика перестает быть интересной, она становится одинаковой везде. Рерайт не дает возможности рассмотреть информацию с разных сторон. Все подается под одним углом зрения. Вот, например, у вас журнал «Журналист», у меня — «Проблемы полиграфии», мы с вами даем информацию о книжной ярмарке. У нас должны быть разные тексты, своя подача, а рерайт не дает этого сделать. Так очень удобно работать. Можно делать огромное количество текстов за день, но это отбивает интерес читателя, потому что их содержание одинаковое. В 90-е годы «МК» жил за счет парадоксальных заголовков. Слышала, что там платили 100 долларов за каждый новый заголовок к тексту. Теперь это не работает, потому что сегодня все так работают. Рерайт ведет к обезличиванию, на мой взгляд. Редактор должен смотреть на текст глазами читателя.

Пришло новое поколение студентов

Сейчас студенты совсем другие. Если раньше мы самостоятельно учили, искали нужную информацию и на это уходило много времени, то теперь любое сведение они получают в один клик. Помните, как главный герой комедии «Недоросль» Митрофанушка говорил: «Зачем мне учить географию, у меня кучер есть?» Зачем им что-то учить сегодня, когда есть Яндекс и Гугл, где все фактически сделано за них. Они информированы, но в школе их не учат обрабатывать эту информацию. В итоге они приходят к нам очень знающими, но не умеющими использовать свои знания. Наша задача — научить формировать запрос студента; научить анализировать материал и применять полученные знания на практике.

Кем является редактор для журналиста

Это человек, который превращает произведение автора в издание и прокладывает путь от автора к читателю. Беда в том, когда редактор переписывает плохой текст за автора. Я всегда говорю, не надо время на это тратить. Если вы видите, что текст не годится, честно скажите об этом. Если человек хочет работать — помогите ему, подскажите. Ведь в этом и заключается работа редактора.