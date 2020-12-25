Где и как учат профессии редактора

Об особенностях профессиональной подготовки редактора СМИ ЖУРНАЛИСТУ рассказали преподаватели и студенты факультетов журналистики.
Ирина Шурыгина: «Наша задача научить формировать запрос студента
В названии нашей кафедры нет аббревиатуры «СМИ», но мы готовим специалистов для медиа
Мы обучаем по направлению подготовки «Издательское дело»: бакалавриат и магистратура. На бакалавриате две образовательные программы. Одна направлена на подготовку специалистов книгоиздательской отрасли, которая так и называется «Книгоиздательское дело». А вторая образовательная программа ориентирована на подготовку тех, кто будет работать в различных редакциях СМИ: печатных, электронных и онлайн- периодических изданиях. Называется этот профиль «Газетно-журнальное издательское дело».
В отличие от кафедры журналистки мы фокусируем внимание на планировании и взаимодействии в редакционном коллективе. Рассматриваем как проходит выбор тем и кто этим занимается в редакции, как редактируется и готовится к выпуску журналистский материал. Сюда включаются дизайн, все информационные системы и платформы, на которых в современных условиях работают издатели периодической печати. Уделяем внимание редактированию периодических изданий и продвижению контента в условиях конвергенции, которая позволяет издателям создавать книжные приложения, телепередачи, радиопрограммы на базе печатных СМИ. Данное направление пользуется у наших студентов повышенным вниманием, так как рынок СМИ интересен характером работы и оплатой. Что, естественно, ведь в России сегодня более 50 тысяч редакций газет и журналов. Базовые курсы у нас ведут специалисты, многие из которых заканчивали журфак МГУ, а также те, кто имеет опыт в периодической сфере издательства. Я лично окончила институт по специальности «Журналистика» и была главным редактором журнала.
Мы обучаем работе с текстом СМИ
У нас есть дисциплина «Технология редакционно-издательского процесса», в которой рассматриваются все этапы редакторской подготовки издания. Также есть специальная дисциплина «Управление издательскими проектами», где студенты разрабатывают бизнес-планы, концепции, формируют команду. Кроме того, в дисциплинах «Редактирование газетных изданий» и «Редактирование журнальных изданий» мы определяем типологические особенности газеты или журнала, рассматриваем какие виды газет и журналов существуют, их тематическую структуру, от чего она зависит и на чем базируется. В магистратуре уделяем много внимания организационно-маркетинговым аспектам, издательским стратегиям, потому что без стратегического планирования существование любого СМИ сегодня просто обречено.
Редактор в эпоху рерайта
Новостная журналистика перестает быть интересной, она становится одинаковой везде. Рерайт не дает возможности рассмотреть информацию с разных сторон. Все подается под одним углом зрения. Вот, например, у вас журнал «Журналист», у меня — «Проблемы полиграфии», мы с вами даем информацию о книжной ярмарке. У нас должны быть разные тексты, своя подача, а рерайт не дает этого сделать. Так очень удобно работать. Можно делать огромное количество текстов за день, но это отбивает интерес читателя, потому что их содержание одинаковое. В 90-е годы «МК» жил за счет парадоксальных заголовков. Слышала, что там платили 100 долларов за каждый новый заголовок к тексту. Теперь это не работает, потому что сегодня все так работают. Рерайт ведет к обезличиванию, на мой взгляд. Редактор должен смотреть на текст глазами читателя.
Пришло новое поколение студентов
Сейчас студенты совсем другие. Если раньше мы самостоятельно учили, искали нужную информацию и на это уходило много времени, то теперь любое сведение они получают в один клик. Помните, как главный герой комедии «Недоросль» Митрофанушка говорил: «Зачем мне учить географию, у меня кучер есть?» Зачем им что-то учить сегодня, когда есть Яндекс и Гугл, где все фактически сделано за них. Они информированы, но в школе их не учат обрабатывать эту информацию. В итоге они приходят к нам очень знающими, но не умеющими использовать свои знания. Наша задача — научить формировать запрос студента; научить анализировать материал и применять полученные знания на практике.
Кем является редактор для журналиста
Это человек, который превращает произведение автора в издание и прокладывает путь от автора к читателю. Беда в том, когда редактор переписывает плохой текст за автора. Я всегда говорю, не надо время на это тратить. Если вы видите, что текст не годится, честно скажите об этом. Если человек хочет работать — помогите ему, подскажите. Ведь в этом и заключается работа редактора.
Ирина Львовна Шурыгина — доцент, канд. филол. наук, заведующая кафедрой «Издательское дело и книговедение» Московского Политеха. Более 25 лет проработала в издательской отрасли: главный редактор журнала, директор издательства.
Татьяна Глебович: «Учебная газета — уникальная площадка для отработки навыков редактирования»
О навыках редактирования текста
Наша учебная газета — уникальная площадка для отработки навыков редактирования. Сам студент — журналист и редактор одновременно. Он должен прочитать свой текст перед публикацией «глазами читателя», а после привести его в соответствие с общей концепцией газеты и с нормами языка, логики, жанра. Плюс ко всему взаимодействовать со всей командой редакции.
В учебной газете редактор — прежде всего организатор
Он распределяет задания, ставит перед каждым студентом индивидуальную задачу. Когда работы подготовлены, первый читает материалы, вместе с ребятами продумывает композицию и дизайн номера, взаимодействует с куратором. Это хороший опыт: студенты учатся взаимодействию в деловых условиях, самостоятельно организуют рабочий процесс. Будущим журналистам пригодится и опыт конструктивной критики: сказать об ошибках коллеге и сделать это корректно, спокойно и доброжелательно. Руководит проектом Любовь Анатольевна Третьякова, ей принадлежит инициатива выпуска газет на протяжении всего семестра и идея взаимодействия нашей учебной газеты с городскими СМИ. Главным наставником всех начинающих у нас редакторов по праву считается Мария Федоровна Попова, которая курирует выпуск учебной газеты уже много лет.
Как назначается редактор и может ли каждый быть редактором
Студентам предоставляется свобода выбора. Мы исходим от желания самих студентов. Кто-то в большей степени дружит с версткой и соответствующими программами, готов оформить газету, а кто-то знает, что его сильная сторона — русский язык, и согласен найти все ошибки. Также выявляется тот, кто готов взять на себя функции руководителя. Если один человек решил сложить с себя редакторские обязанности, устал быть начальником в весеннем семестре, найдется самовыдвиженец или ребята предложат кандидата. Недавно одна девочка усомнилась в себе, но потом все равно вернулась к редакторской работе.
Перед началом работы проводим небольшой инструктаж. Говорим, что самое главное продумать идею и концепцию номера, раздать товарищам по редакции задания. Прежде всего они должны обращать внимание на контент. Если автор походил по интернету, взял готовую информацию и передал в свой текст — это не наш материал. Его нет смысла публиковать. Нужна живая работа, когда студент встретился с человеком или пришел на какое-то мероприятие и на основе этого сделал оригинальный текст. Каждый материал должен быть подчинен определенной идее, замыслу газеты. Конечно, еще необходимо видеть качество самого текста. Текст, написанный с большим количеством ошибок, придется серьезно дорабатывать. На это мы редактора ориентируем. Но главное — готовность работать в команде.
О работе редактора с автором
Мы обсуждаем этические коллизии, потому что в любом случае могут быть недовольные. Говорим, что нельзя бояться высказывать свое мнение. Кто-то вместо материала сдал откровенную отписку — человеку надо об этом сказать. Найти подходящие слова, спокойный тон и твердо сказать, что это плохо и что публиковать мы это не будем. Чтобы быть редактором, нужно учиться подобному взаимодействию.
Обучение в эпоху рерайта
Проблемы возникают у тех, кто не хочет работать. В целом проблема нежелания осваивать технологию работы остро не стоит, потому что студенты в какой-то момент увлекаются идей, возможностью поговорить с интересным человеком, преодолеть страх общения. Мы обсуждаем подготовку материала, обсуждаем само задание, эмоции, которые пережили. Этих эмоций мало не бывает: редактору зачастую обязанности не кажутся праздником, но усилия и затраты ведут к уверенности в себе, к хорошему результату.
Глебович Татьяна Александровна — доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета. Куратор учебной газеты.
В будущем вижу себя главным редактором
Начинающие редакторы, студенты-журналисты Уральского федерального университета рассказали нам о сложностях работы в учебной газете и своих планах.
Валерия Мартынова : «На работе мы работаем, а вне ее — дружим!»
— Что самое сложное в работе редактора?
— Пожалуй, одно из самых сложных в работе — пережить все стрессовые ситуации не только самостоятельно, но и с каждым из членов редакции. Студенты сталкиваются с различными стрессами, и мне нужно было помочь им с этим справиться, так как атмосфера и позитивный лад в команде были на первом месте, а уже потом отличные материалы и газета в целом.
— Самые типичные ошибки, которые вы правите?
— О, это мое любимое! Почти у всех отсутствует структура в материалах, отсюда «провисает» логика всего текста. Бывает грустно читать такие материалы, но приходится исправлять все моменты самостоятельно и отправлять обратно как образец для исправления.
— Что недопустимо в работе редактора?
— Определенно и точно могу сказать, что любые переходы на личность члена редакции, героя, также превосходство над людьми. Я всегда стараюсь соблюдать субординацию. Говорю: «На работе мы работаем, а вне ее — дружим!»
— Хотите стать редактором СМИ?
— С прошлого выпуска газеты и после прохождения учебной практики я точно поняла, что в будущем хочу быть главным редактором. Мне безумно импонирует руководство и продюсирование. В будущем вижу себя и стремлюсь к должности главного редактора телевизионной редакции, быть может, Первого канала!
Мартынова Валерия — редактор учебной газеты, студентка второго курса департамента журналистики, кафедры периодической печати и сетевых изданий» Уральского федерального университета
Халтурина Наталья: «Мне кажется, что редактор не должен проявлять слабость»
— С какими сложностями сталкивается начинающий редактор?
— Бывает сложно правильно распределить свое время, определить общие задачи, настроить редакцию на работу, даже если они этого не хотят. Не всегда получается найти общий язык с каждым сотрудником, ведь все абсолютно разные. Иногда это бывает достаточно трудно сделать, несмотря на то что мы уже взрослые.
— Что не должен делать редактор?
— Мне кажется, что редактор не должен проявлять свою слабость, потому что за лидером будут следовать только в том случае, если он будет сам подавать пример другим.
— Как распорядитесь своим опытом редакторской работы?
— В сфере телевидения, скорее всего. На практике в этом еще раз убедилась. Мне нравится задавать ритм, ставить новые цели, достигать их и радоваться этому со своим коллективом. Работа редактора печатного и онлайн-СМИ меня привлекает меньше.
Халтурина Наталья — редактор учебной газеты, студентка второго курса департамента журналистики, кафедры периодической печати и сетевых изданий» Уральского федерального университета.