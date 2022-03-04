Школа дизайна: как повысить эффективность иллюстраций

Успешность газеты не в деньгах. Деньги — производное. Все просто, как в анекдоте — ехать или шашечки. Проще говоря, если писать и верстать, чтобы писать и верстать, то вы попадаете в вечные 2 февраля или 3 сентября. Элементарная психология.

Не будет никакого результата, кроме самообмана, если вы делаете газету потому, что надо, а не потому, что хочется. И хоть обложитесь курсами и тренингами, но при такой постановке ничего не изменится. Работа должна нравиться (раз) и должна приносить пользу (два). Если хоть один пункт не срабатывает, то в вашем датском королевстве непорядок. И этот постулат работает везде. В том числе и в многострадальной газетной верстке…

Многим дизайнерам мешает верстать по-настоящему качественные и полезные публикации поеденный молью миф о том, что их работа — это в первую очередь творчество. Именно это нафталинное убеждение рубит на корню журналистскую работу. Вместо того чтобы максимально эффективно и доказательно оформить публикацию, дизайнер начинает самореализовываться — включать в себе художника. И на выходе мы зачастую имеем отличные дизайнерские решения, которые совершенно не помогают понять суть публикации. Мало того, они просто отвлекают от чтения.

Большинство дизайнеров имеют предметную привязку — к архитектуре, промышленности… И ни у одного из них и в голову не придет включать фантазию, которая может нарушить функциональность итогового решения. Не будет автомобильный дизайнер придумывать фантастические молдинги, понимая, что они испортят аэродинамику машины. И не будет архитектурный дизайнер втискивать в проект дома чудесатый балкон, который ослабит устойчивость здания. В нашем случае та же самая история — дизайн максимально точечно должен работать на две ключевые задачи.