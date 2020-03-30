Эфирные телеканалы совместно призвали россиян сидеть дома

Российские эфирные телеканалы запустили совместный ролик с призывом оставаться дома, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».

Ролик представляет собой нарезку из небольших выступлений популярных журналистов и лиц телеканалов, в которых они призывают телезрителей смотреть программы конкурентов, но оставаться дома.

«К международной акции #оставайсядома (#stayathome) присоединились 17 российских федеральных телеканалов: "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "Культура", НТВ, ТНТ, "Пятница", ТВ3, "Матч ТВ", "Супер", ТНТ4, 2х2, СТС, Че, "Домашний", СТС Kids, СТС Love», - отмечается в сообщении.

В акции приняли участие такие журналисты и телеведущие, как Вадим Такменев (НТВ), Дмитрий Губерниев (Матч ТВ), Регина Тодоренко (Пятница), Гарик Харламов (ТНТ), Сергей Светлаков (СТС), Юрий Стоянов (Россия 1) и др.

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