Рикардо Гутьеррес: «Солидарность — не импровизация»

Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес верит в молодых идеалистов
— ЕФЖ была одной из первых между народных организаций, выступившей в защиту Ивана Голунова, чье имя теперь знают многие в мире, подготовила вместе с МФЖ заявление в Совет Европы.
— И, редкий случай, получили быстрый ответ. Может быть, сыграло роль то обстоятельство, что российская делегация как раз в эти дни планировала вернуться в ПАСЕ. В любом случае, может быть, наш скромный голос также сыграл свою роль в решении ситуации. Уверен, после того как Россия снова заняла место в ПАСЕ, взаимодействие в области защиты свободы слова и прав журналистов станет более устойчивым. Надо сказать, мы регулярно отправляем в Совет Европы свои заявления, связанные с положением журналистов, их безопасностью, трудовыми правами и свободой слова. И это очень действенный инструмент, так как Совет Европы направляет запросы на основании наших заявлений в адрес стран-членов, включает в повестку дня те сюжеты, о которых мы сообщаем. Их уже несколько сотен за последние 5 лет.
— Как вы определите профессиональную солидарность сегодня?
— Прежде всего я бы сказал, что солидарность — не импровизация, она не рождается вдруг. За один день или одну ночь. Конечно, когда случается беда, когда нужны срочные и публичные действия — всем вместе надо выйти на митинг, написать заявление, выступить в прессе. И это очень важно, конечно. Но я думаю, что настоящая солидарность проявляется не только в таких акциях. Точнее, акции — только верхняя часть айсберга. Я больше верю в действенность постоянной, ежедневной работы, часто незаметной, благодаря которой выстраиваются прочные отношения между профессиональными организациями, правозащитными инициативами, исследователями, между коллегами и людьми. Говоря о защите журналистов, важно выстроить диалог и с «другой стороной», с работодателями и политиками.
— В каком случае это получается?
— Один из последних примеров — наша работа по расследованию убийства Дафны Каруаны Галисии. Она была убита в конце 2017 года на Мальте. Правительство Мальты не делало ничего для того, чтобы найти заказчиков ее убийства.
Мы, журналисты из разных стран, начали проводить собственное расследование, которое тоже уткнулось в отсутствие политической воли со стороны властей. Но мы не успокаивались, провели множество встреч и акций и в конце концов убедили Совет Европы, который решил начать независимое расследование этого преступления и назначить специального ответственного докладчика по этому вопросу.
Дело в том, что очень часто власти покрывают заказчиков расправ с журналистами, не хотят помогать независимым расследованиям. Наши исследования показали, что за большинством преступлений, которые совершаются против журналистов в Европе, стоят не обычные преступники, гангстеры, а коррумпированные власти и чиновники, это 60 % от всех преступлений! Мы надеемся, что удастся также продвинуться в расследовании убийства словацкого журналиста Яна Кучака. Выстроить совместные стратегии по защите независимых СМИ в Венгрии и Польше. Другими словами, работы предстоит немало, главное — ее не бояться.
— В последнее время в СМИ много говорили о Европейской директиве об авторских правах, ЕФЖ принимала в дискуссиях самое деятельное участие. Насколько удалось задуманное?
— Результат оказался не полностью тот, на который рассчитывали журналисты. Но тем не менее документ принят. И теперь каждый, кто использует ваш продукт в сетях или информационных платформах, будет платить за его размещение. Это, конечно, очень важно. Работа по защите прав авторов велась несколько лет, и результат стал возможен только потому, что журналисты нашли общий язык с представителями других творческих профессий — писателями, артистами, музыкантами, художниками, — всеми, чьи интересы также оказались затронуты информационными агрегаторами. А также с менеджерами и владельцами СМИ.
— Сегодня повсюду закрываются газеты, сокращается многообразие участников рынка, увольняются журналисты, растет число фрилансеров и прекариатных работников, чьи права практически не защищены. Что можно сделать, чтобы изменить ситуацию?
— Медиа — это не только рабочие места, это куда важнее. Это вопрос будущего демократии. Независимая пресса, свобода выражения мнений сталкиваются с проблемами сегодня повсюду в Европе, не только в Польше или Венгрии, но и в Италии, Франции, Испании.
Ложь и дезинформация проникают в СМИ. В результате возникает тотальное недоверие к СМИ и журналистике в целом, так как гражданам трудно разобраться, где правда, а где обман. Фейки страшны не тем, что кто-то врет, — это было всегда. Беда не в том, что тебя обманывают, но в том, что ты вообще не веришь никому. Контекст такого недоверия очень опасен. Все диктаторские режимы, все преступления начинаются тогда, когда исчезает свободная пресса. История Европы говорит об этом отчетливо.
— Но сегодня независимая пресса переживает финансовые трудности, общественные медиа не могут конкурировать с международными информационными монстрами, интересы которых далеки от «блага для всех». Граждане, в свою очередь, не имеют средств финансировать те СМИ, которые хотели бы получать, особенно в небогатых странах.
— Тут нужна серьезная поддержка со стороны государства. Не могу сказать, что в Европе ничего не делается, — развиваются программы медиа грамотности, выделяются средства на общественно значимые проекты, но этого мало. Важно убедить европейские институты серьезно включиться в спасение журналистики как основы демократического развития.
Меня очень тревожит сокращение разнообразия в медийной палитре Европы, не только ухудшение условий труда. Недавно ЕФЖ совместно с британскими университетами начала исследовательский проект, он посвящен влиянию поляризации общества на отношение к СМИ и на деятельность самих СМИ. Исследования начнутся в ближайшее время в Сербии, Словакии и Чехии.
— Солидарность журналистов в Европе — это не только защита прав, безопасности и условий труда, это и защита общих ценностей, свободы выражения мнений, права говорить обо всем, в то же время никого не принижая. В последние годы разработаны очень ценные рекомендации по освещению чувствительных тем — миграции, насилия в отношении женщин, трагических событий.
— Обсуждение этических вопросов, в том числе с аудиторией, — одно из важнейших условий взаимного доверия. Этот принцип включен и в проект новой Глобальной этической хартии, который Международная федерация журналистов предлагает профессиональному сообществу.
Хартия — важнейший инструмент солидарности и утверждения журналистики как блага для всех, она подчеркивает приоритет интересов аудитории, а не бизнеса, владельца или властей. Журналисты должны говорить обо всем, что представляет общественный интерес, и сохранять нейтралитет.
Но как именно говорить? Этот вопрос тоже решают профессиональные организации и советы по прессе. Самый недавний пример: итальянское телевидение передало сюжет о том, как группа сторонников Муссолини отмечала день его рождения. Прославлять Муссолини в Италии запрещает закон. Но журналист РАИ передал информацию о собрании неофашистов точно так же, как о любом другом мероприятии. Это вызвало острую реакцию многих зрителей и самих журналистов. Отделение профессиональной федерации РАИ провело собрание и приняло решение отреагировать.
В вечернем выпуске ведущий программы того же телеканала сообщил, что его коллега передал сюжет, который с точки зрения профессиональной этики недопустим. Он косвенным образом оправдывает преступления Муссолини и современных неонацистов. Мне кажется, это хороший пример профессиональной солидарности в защите нашей профессии и ее ценностей. Конечно, нельзя скрывать того, что фашистские группы в Европе набирают силу. И нельзя терять объективность и нейтралитет. Но важно, чтобы мы не признавали нормой то, что нормой нельзя считать никак.
— Европа очень разная. Удается ли в равной степени уделять внимание всем? —
Я вполне могу понять разочарование некоторых коллег. Более 150 журналистов в Турции находятся за решеткой, вызволить удается некоторых, но не всех. Правительства не реагируют на наши заявления. Но я не теряю оптимизма. Я вижу в эти дни, как улицы Брюсселя полны молодых людей — это студенты и школьники, обеспокоенные глобальным потеплением. Казалось бы, у них у всех свои заботы. Но их волнуют глобальные проблемы, они полны энергии, это видно всем. Мне кажется, эти неравнодушные люди смогут вместе с журналистами повлиять на политику, защитить общество, демократию и независимую прессу как необходимое благо для всех.