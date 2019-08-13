Рикардо Гутьеррес: «Солидарность — не импровизация»

— ЕФЖ была одной из первых между народных организаций, выступившей в защиту Ивана Голунова, чье имя теперь знают многие в мире, подготовила вместе с МФЖ заявление в Совет Европы.

— И, редкий случай, получили быстрый ответ. Может быть, сыграло роль то обстоятельство, что российская делегация как раз в эти дни планировала вернуться в ПАСЕ. В любом случае, может быть, наш скромный голос также сыграл свою роль в решении ситуации. Уверен, после того как Россия снова заняла место в ПАСЕ, взаимодействие в области защиты свободы слова и прав журналистов станет более устойчивым. Надо сказать, мы регулярно отправляем в Совет Европы свои заявления, связанные с положением журналистов, их безопасностью, трудовыми правами и свободой слова. И это очень действенный инструмент, так как Совет Европы направляет запросы на основании наших заявлений в адрес стран-членов, включает в повестку дня те сюжеты, о которых мы сообщаем. Их уже несколько сотен за последние 5 лет.

— Как вы определите профессиональную солидарность сегодня?

— Прежде всего я бы сказал, что солидарность — не импровизация, она не рождается вдруг. За один день или одну ночь. Конечно, когда случается беда, когда нужны срочные и публичные действия — всем вместе надо выйти на митинг, написать заявление, выступить в прессе. И это очень важно, конечно. Но я думаю, что настоящая солидарность проявляется не только в таких акциях. Точнее, акции — только верхняя часть айсберга. Я больше верю в действенность постоянной, ежедневной работы, часто незаметной, благодаря которой выстраиваются прочные отношения между профессиональными организациями, правозащитными инициативами, исследователями, между коллегами и людьми. Говоря о защите журналистов, важно выстроить диалог и с «другой стороной», с работодателями и политиками.

— В каком случае это получается?

— Один из последних примеров — наша работа по расследованию убийства Дафны Каруаны Галисии. Она была убита в конце 2017 года на Мальте. Правительство Мальты не делало ничего для того, чтобы найти заказчиков ее убийства.