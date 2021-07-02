Руководство СЖР решило выйти из Европейской федерации журналистов

Председатель СЖР Владимир Соловьев направил руководству Европейской федерации журналистов письмо, информирующее о решении Секретариата СЖР выйти из организации.

Документ стал достоянием прессы, председатель ЕФЖ Могенс Бликер-Бьеррегард выразил недоумение приведенной мотивацией (финансовые трудности), он заверил, что к проблемам членов ЕФЖ относится с пониманием, старается пойти навстречу. 36 000 евро долга накопились с 2017 года, начало неуплаты ежегодного взноса совпало со сменой руководства организации и радикальным улучшением его финансовой базы. Предположить, что в связи с поступлением значительных государственных субсидий возникли трудности со взносами (все предыдущие годы, с момента вступления в 2013 году, СЖР платил их регулярно, привлекая спонсорскую помощь и иногда даже личные средства руководителей), сложно. В своем комментарии СЖР подчеркнул, что ЕФЖ занимается в основном проблемами стран ЕС и достаточно быть членами Международной федерации журналистов. Однако МФЖ занимается проблемами всего мира, каждый день выпускает заявления о трагедиях в Мьянме, на Филиппинах, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. А ЕФЖ, куда входят 72 организации из 45 стран, никогда не ограничивала свою работу территорией ЕС. Напротив, в последние годы главным было развитие сотрудничества профессиональных организаций всех стран континента, в том числе входивших ранее в состав СССР.

Формула доверия

СЖР вступил в ЕФЖ в 2013 году и немедленно стал играть одну из ключевых ролей, настаивая на необходимости более широких профессиональных связей. Несмотря на открытие границ, большинство рядовых журналистов Востока и Запада все еще плохо представляли работу друг друга. К тому времени СЖР уже имел опыт взаимодействия с зарубежными коллегами, в 2007 году в Москве состоялся первый в истории Всемирный конгресс журналистов, после которого был развернут ряд масштабных проектов, поддержанных ЮНЕСКО. Создана первая база данных о нарушениях прав журналистов, проведены профессиональные дискуссии, школы повышения мастерства, несколько форумов «Формула доверия» — они стали важной вехой в развитии Международной сети этической журналистики. Но самое главное — стали развиваться творческие и деловые контакты.

Этот процесс не сводился к импорту технологий и навыков. Стало понятно, что нам есть чему поучиться друг у друга, опыт российских журналистов и издателей был интересен европейцам, российские репортеры и редакторы выступали на европейских форумах. В 2013—2017 годах в рамках сотрудничества СЖР и ЕФЖ состоялись десятки семинаров в регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Самаре, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Мурманске, Махачкале, Дербенте, Калининграде, Саранске, Казани, Владикавказе. Основные темы — законодательство и правоприменение в России и Европе, стандарты и этика, солидарность и роль профсоюзов, безопасность работы журналиста. В них приняли участие сотни наших коллег, и десятки побывали в профессиональных организациях Норвегии, Франции, Бельгии, Италии, Австрии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Польши, Хорватии… Именно благодаря партнерским проектам европейцы открыли для себя Северный Кавказ, куда попросту опасались ездить после конфликтов в регионе, а журналисты Северного Кавказа побывали в Европе. Многие участники называют важнейшим результатом этой работы человеческое измерение, возникшие дружеские связи, взаимное доверие.

Много стран — одна профессия

В 2014—2017 годах СЖР и Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) приняли участие в одном из самых удивительных проектов последних десятилетий «Две страны — одна профессия». Диалог журналистов в период конфликта на востоке Украины стал естественным продолжением европейского проекта 2013 года. Идею, родившуюся в ходе журналистского обсуждения, без консультаций и одобрений «свыше», поддержали ЕФЖ и ОБСЕ. За четыре года работы более двухсот журналистов из двух стран встречались регулярно, были подготовлены совместные обращения, сборники, три совместных фильма, снятые молодыми коллегами. Разговоры никогда не были легкими, но они позволяли услышать друг друга. Самое главное — в результате совместной работы восемь человек были освобождены из плена в зоне острого конфликта на востоке Украины. О том, что их физически спас этот диалог, рассказали Валерий Макеев в своей книге и Роман Черемский в документальном фильме. ЖУРНАЛИСТ в свое время писал об этом. Опыт «журналистской народной дипломатии» в период конфликта уже анализируют исследователи СМИ. По его примеру начали диалог журналисты Северного Кипра и Республики Кипр.