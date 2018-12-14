Европейская федерация журналистов раскритиковала решение суда по Вышинскому

Европейская федерация журналистов (EFJ) разочарована решением Херсонского апелляционного суда оставить под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и считает это вопиющим нарушением свободы СМИ, заявил генсек EFJ Рикарду Гутьерреш:

Мы уже несколько раз выражали серьезную обеспокоенность по поводу длительного содержания Кирилла Вышинского под стражей до суда, которое с июля несколько раз продлевалось. Я хорошо помню, что Кирилл Вышинский должен был выйти на свободу 4 ноября 2018 года. В июне и октябре апелляционные суды также отклонили просьбу журналиста об освобождении из-под стражи до суда. Мы не можем понять причины этого продления, которое нам кажется абсолютно негуманным.

Во вторник Херсонский апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты на продление ареста Вышинского, оставил его под стражей. В ноябре Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. Сейчас он находится в СИЗО Херсона.

Генсек EFJ вновь призвал украинские власти провести расследование по делу Вышинского в полном соответствии с принципами верховенства права, необходимости и соразмерности:

EFJ повторяет свой призыв к украинским властям и судебной системе воздерживаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных корреспондентов в Украине, что влияет на свободный поток информации.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Источник и фото: РИА Новости