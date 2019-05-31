В Таллинне состоялся Конгресс Европейской федерации журналистов

Среди основных решений — защита авторского права, безопасность, поддержка фрилансеров и гендерное равенство
Форум европейских профессиональных союзов и ассоциаций, собравший более 90 делегатов и гостей континента, начался — уже не впервые — с минуты молчания в память о погибших коллегах.
Мальтийская расследовательница Дафна Каруана Галисия, словацкий журналист Ян Кучак, зверски убитая болгарка Виктория Маринова, погибшие в Центральноафриканской республике россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, Джамал Хашогги, совсем недавно застреленная во время освещения протестных акций в Северной Ирландии Лира Макки.
Безопасность уже несколько лет подряд остается одной из приоритетных тем и предметом беспокойства участников Конгресса. Новые эпизоды насилия — совсем недавнее избиение Вадима Комарова на Украине, массовые жесткие задержания репортеров во Франции и Германии в ходе освещения протестных акций, нападения на репортеров на Балканах и в Италии, более сотни заключенных журналистов в Турции — это реальность сегодняшней Европы, от которой никуда не деться.
За пять лет ЕФЖ направила несколько сотен заявлений относительно нарушений прав журналистов, СМИ и свободы слова на континенте. Многие из них остались без ответа, некоторые помогли решить проблемы. В любом случае, ЕФЖ — самый влиятельный голос профессионального сообщества в европейском пространстве.
В 2016 году под нажимом ЕФЖ Совет Европы принял декларацию об обязанности стран соблюдать права журналистов и содействовать их свободной работе, что могло бы стать реальной помощью на практике. К сожалению, на сегодняшний день подписали ее очень немногие.
Что может сделать международная коалиция профессиональных объединений в этой ситуации? Какова вообще эффективность ее работы в условиях, когда глобальный экономический кризис, цифровая революция и растущий популизм готовы поставить под сомнение основополагающие принципы не только свободного информационного обмена, но и журналистики как таковой, в традиционном понимании ее как общего блага и непременного залога демократического развития?
Встреча в Таллинне попыталась дать ответы на эти вопросы, а также обобщить опыт последних шести лет работы и сформулировать повестку дня на будущее.
ЕФЖ оформилась как самостоятельная организация окончательно в 2013 году, до этого она не имела собственного юридического статуса и работала как неформальное подразделение Международной федерации журналистов. Решение оформить коалицию, сфокусированную прежде всего на вопросах Европы, было правильным — это показали последние годы. Не только потому, что проблемы журналистов и развития медиа отрасли в Европе обладают своей спецификой, не всегда совпадающей с ситуацией в Азии, Латинской Америке или Африке. Европа исторически была форпостом передовых инициатив и практик солидарности, начиная с установления принципов свободы слова и заканчивая первыми этическими кодексами и опытом саморегулирования отрасли и сообщества.
Кроме того, во многих странах Европы диалог общества, СМИ и власти позволяет говорить о новых формах взаимодействия. А наличие европейских институтов, при всей их тяжеловесности, позволяет установить конструктивную дискуссию в интересах журналистики и журналистов, значительно более эффективную, чем, скажем, принятие общих деклараций на уровне ООН. В том числе — достичь договоренностей о практических вопросах, касающихся повседневной жизни СМИ. В частности, о вознаграждении авторов текстов, размещаемых в интернете.
Последние решение европейского уровня относительно необходимости такого вознаграждения — результат длительной работы многих организаций.ЕФЖ принадлежит решающая роль в том, что документ был принят. Он реально защитит не только фрилансеров, но и всех журналистов, чьи тексты и визуальные материалы попадают в мировую сеть.
Приоритетная задача Федерации — защита трудовых прав. Без достойной оплаты труда и уважения к нему нет свободы слова. Кампании в поддержку журналистов общественного вещания Греции и Великобритании, сотрудников Франс Пресс, Датского ТВ, польских, венгерских, изданий и многих других — перечисляю лишь немногое — в ряде случаев помогли журналистам если не сохранить работу, то получить достойные компенсации. На конгрессе в Таллине также были приняты декларации в поддержку журналистов многих стран, в том числе и в России.
Европа — родина профсоюзного движения. ЕФЖ сотрудничает с Конфедерацией профсоюзов континента, проводит регулярные совместные обсуждения и практические тренинги, участвует в разработке конвенций МОТ.
Начиная с 2013 года, в разных странах, в том числе и в России, прошли десятки семинаров и тренингов по укреплению профсоюзных организаций. К нам приезжали коллеги из Хорватии, Норвегии, Великобритании, Дании, руководители региональных организаций посещали собрания и съезды за рубежом.
Нельзя сказать, что в результате этой работы повсюду в бывшем «восточном блоке» появились такие же эффективные и мощные профсоюзные организации, как в Скандинавии или Англии, или даже в Хорватии. Однако сам факт знакомства и обмена информацией важен и, несомненно, еще принесет плоды.
В последние годы характер труда в СМИ кардинально изменился, тысячи профессионалов оказались фрилансерами, растет число прекариальных занятых. «Нетипичные работники СМИ» не получают пособий, социальной защиты, не включены в базовые документы, охраняющие права трудящихся — коллективные договоры. ЕФЖ добивается установления на уровне Европы минимальной оплаты труда фрилансеров.
Заявляя о себе как о самостоятельной организации в 2013 году, ЕФЖ поставила по главе угла солидарность всех журналистов Европы, и выдвинула лозунг — журналистика как благо для всех. Этот лозунг остается знаменем федерации и главной защитой базовых ценностей профессии, ее достоинства и этических стандартов, которые европейцы считают основным оружием против наступления капитала и популизма, агрессии и пропаганды самого разного рода.
Второе оружие — это солидарность, вне зависимости от множества различий, характеризующих культуры, политические реалии и системы организации СМИ континента.
ЕФЖ оказалась одной из очень немногих организаций, которая активно выступила против «демонизации» российских журналистов после трагических событий на Востоке Украины. В конце 2014 года, после острых дискуссий, ежегодная рабочая конференция Федерации состоялась в Москве. Для многих западных коллег знакомство с российскими журналистами тогда стало настоящим открытием. Выступая на последующих встречах коллег России и ЕС, руководство ЕФЖ последовательно отстаивало необходимость живого профессионального диалога, независимость журналистики от политических влияний.
В период информационного противостояния, когда творческие контакты сворачивались с обеих сторон, совместные обсуждения профессиональных сюжетов стали проявлением живой «народной дипломатии», противодействием стереотипам и непониманию. Более трех сотен редакторов, репортеров, преподавателей и экспертов участвовали в этих встречах, проходивших в Москве, Париже, Лондоне, Брюсселе, Екатеринбурге, Милане, Салониках, Санкт-Петербурге.
«Журналисты — не солдаты», — этот лозунг был обозначен в рабочих документах Диалога российских и украинских журналистов «Две страны — одна профессия», который начался в 2014 году, еще до военных действий в Донецкой и Луганской областях, при поддержке ЕФЖ и впоследствии ОБСЕ.
Более ста участников Диалога из двух стран спорили, не всегда приходили к согласию, но продемонстрировали возможность профессионалов разговаривать и обсуждать сложные вопросы, выстроить хрупкий мост в будущее, без подсказок извне. Самый важный, совершенно неожиданный результат — спасение восьми журналистов из плена. Двое из них даже написали и сняли фильм о том, что остались живы только благодаря усилиям коллег из двух стран. Опыт Диалога вдохновил киприотов — пишущие на разных языках журналисты севера и юга острова теперь выстраивают свои мосты…
Первое мое собственное сильное впечатление от работы в ЕФЖ — поездка в качестве вице-президента организации вместе с коллегами в турецкую тюрьму Силиври, где находилось более 60 журналистов. Примерно через год общими усилиями удалось добиться освобождения большинства из них. Потом ситуация в Турции снова изменилась…
Но главное ощущение, неуклонно крепнущее за все шесть лет работы в ЕФЖ, — гордость за наши коллег, работающих в разных городах России, в самых разных СМИ, стремящихся воплотить идеалистические ценности нашей профессии, которые и у нас, и в мире многим кажутся устаревшими и не нужными. Кстати, многие европейцы со мной полностью солидарны. Наверное, главное, чему мы можем научиться, глядя на соседей по континенту, — это уметь уважать самих себя.