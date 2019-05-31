В Таллинне состоялся Конгресс Европейской федерации журналистов

Форум европейских профессиональных союзов и ассоциаций, собравший более 90 делегатов и гостей континента, начался — уже не впервые — с минуты молчания в память о погибших коллегах.

Мальтийская расследовательница Дафна Каруана Галисия, словацкий журналист Ян Кучак, зверски убитая болгарка Виктория Маринова, погибшие в Центральноафриканской республике россияне Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, Джамал Хашогги, совсем недавно застреленная во время освещения протестных акций в Северной Ирландии Лира Макки.

Безопасность уже несколько лет подряд остается одной из приоритетных тем и предметом беспокойства участников Конгресса. Новые эпизоды насилия — совсем недавнее избиение Вадима Комарова на Украине, массовые жесткие задержания репортеров во Франции и Германии в ходе освещения протестных акций, нападения на репортеров на Балканах и в Италии, более сотни заключенных журналистов в Турции — это реальность сегодняшней Европы, от которой никуда не деться.

За пять лет ЕФЖ направила несколько сотен заявлений относительно нарушений прав журналистов, СМИ и свободы слова на континенте. Многие из них остались без ответа, некоторые помогли решить проблемы. В любом случае, ЕФЖ — самый влиятельный голос профессионального сообщества в европейском пространстве.

В 2016 году под нажимом ЕФЖ Совет Европы принял декларацию об обязанности стран соблюдать права журналистов и содействовать их свободной работе, что могло бы стать реальной помощью на практике. К сожалению, на сегодняшний день подписали ее очень немногие.

Что может сделать международная коалиция профессиональных объединений в этой ситуации? Какова вообще эффективность ее работы в условиях, когда глобальный экономический кризис, цифровая революция и растущий популизм готовы поставить под сомнение основополагающие принципы не только свободного информационного обмена, но и журналистики как таковой, в традиционном понимании ее как общего блага и непременного залога демократического развития?

Встреча в Таллинне попыталась дать ответы на эти вопросы, а также обобщить опыт последних шести лет работы и сформулировать повестку дня на будущее.

ЕФЖ оформилась как самостоятельная организация окончательно в 2013 году, до этого она не имела собственного юридического статуса и работала как неформальное подразделение Международной федерации журналистов. Решение оформить коалицию, сфокусированную прежде всего на вопросах Европы, было правильным — это показали последние годы. Не только потому, что проблемы журналистов и развития медиа отрасли в Европе обладают своей спецификой, не всегда совпадающей с ситуацией в Азии, Латинской Америке или Африке. Европа исторически была форпостом передовых инициатив и практик солидарности, начиная с установления принципов свободы слова и заканчивая первыми этическими кодексами и опытом саморегулирования отрасли и сообщества.