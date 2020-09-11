ЕФЖ призвала Совет Европы поддержать белорусских журналистов

Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес, выступая в Совете Европы в Страсбурге, призвал 47 государств — членов Совета Европы принять конкретные меры, чтобы положить конец репрессиям журналистов в Беларуси. Он напомнил, что, по данным мониторинга Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с момента объявления результатов выборов 9 августа было задержано 159 журналистов, которые выполняли свое журналистское задание.

Рикардо Гутьеррес выразил сожаление по поводу того, что ОБСЕ до сих пор не согласилась направить экспертную миссию в Беларусь для наблюдения за многочисленными нарушениями прав человека. Он также осудил выжидательную позицию Европейского Союза, который до сих пор не принял никаких санкций против лиц, ответственных за насилие со стороны полиции.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что она серьезно обеспокоена нарушениями прав человека в Беларуси: «Я призываю руководство Беларуси положить конец этим репрессивным событиям. Нет другого пути, кроме как вести справедливый и открытый диалог с гражданским обществом с целью незамедлительно подготовить и провести необходимые реформы».

В ходе дебатов в Комитете министров послы Дании, Германии, Бельгии, Финляндии, Эстонии и Великобритании выразили свою глубочайшую обеспокоенность ситуацией в Беларуси.

«Я очень рад этим знакам поддержки, — сказал Рикардо Гутьеррес. — Я призываю эти государства и всех, кого беспокоит верховенство закона в Беларуси, к конкретным действиям».