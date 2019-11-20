Егор Беляков покинет пост главного редактора «Афиши Daily»

Егор Беляков покидает пост главного редактора «Афиши Daily». С 20 ноября его место займет Трифон Бебутов.

«Это было долго и в каком‑то смысле навсегда, но пора двигаться дальше. До конца года я планирую передать все дела. От оперативного управления редакцией я отойду уже в ноябре», — рассказал о своем решении Беляков.

Он возглавлял редакцию «Афиши Daily» с ноября 2017 года, до этого руководил новостной службой издания.

Бебутов ранее работал диджитал-директором Esquire. С марта 2019 года он занимался медиапроектами в институте «Стрелка».

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