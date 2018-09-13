В Татарстане возбудили дело после смерти бывшего тележурналиста

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» по факту смерти бывшего тележурналиста из Набережных Челнов Егора Орлова, тело которого было найдено в реке, сообщило следственное управление СК РФ по Татарстану.

По данным следствия, 30-летний мужчина пропал 7 сентября, 9 сентября его тело было обнаружено спасателями в реке Атарка Елабужского района Татарстана. По информации холдинга «СТВ-Медиа», Орлов с 2010 по 2017 годы работал на телеканале «РЕН ТВ» в Набережных Челнах.

«По предварительной версии, накануне исчезновения мужчина встретился с другом, после встречи с которым перестал выходить на связь. Со слов приятеля, они употребляли наркотические средства. Спустя некоторое время мужчина сел в свою машину Kia Rio и уехал в неизвестном направлении», — сообщили в следственном управлении.

Машина была обнаружена сотрудниками полиции 8 сентября возле лесопосадки. Двери были открыты, ключи находились в замке зажигания, вещи и документы — в автомобиле.

Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время также будут назначены судебно-биологическая, судебно-генетическая и судебно-дактилоскопическая экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.