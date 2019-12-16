Проект для газеты «Ревизорро по‑промышленновски»: что это значит и почему читатели потянулись к изданию

Спецпроекты для районного издания — не просто источник дополнительного финансирования. С их помощью газета может стать связующим звеном между обществом и властью и не только словом, но и делом помогать читателям. А еще — решить кадровый вопрос
РЕВИЗОРРО ПО‑ПРОМЫШЛЕННОВСКИ
С 2018 года газета «Эхо» реализует проект «Ревизорро по-промышленновски». Почему возникла необходимость в его реализации?
Редакция газеты давно ведет кропотливую работу с обращениями читателей. Но без взаимодействия, взаимопонимания с властью ни один вопрос, ни одну проблему не решить. Так, в газете появился ряд публикаций о питании в школьных столовых. После выхода статей принимались конкретные меры, но это не решило проблемы в целом, не исправило самого подхода к организации детского питания. Тогда и было принято решение создать межведомственную комиссию из представителей администрации района, депутатского корпуса, общественных организаций и журналистов газеты «Эхо».
Комиссия объехала все (!) детские сады и школы. Какие-то действия предпринимались сразу после посещения учреждений, а обобщенная, но развернутая картина была представлена на расширенной сессии районного Совета народных депутатов. Получился живой, заинтересованный разговор. Эмоции зашкаливали и у докладчиков, и у сидящих в зале. Равнодушных не было, это точно. Было сделано много оргвыводов, вынесены дисциплинарные наказания. Но самое главное — ситуация действительно во многом исправилась. Вся наша совместная работа нашла отражение в публикации «Депутатский спрос с пристрастием».
После трагедии, случившейся в «Зимней вишне», были приняты меры по проверке всех учреждений с массовым пребыванием людей на предмет противопожарной безопасности. Казалось бы, такое горе, такая общая боль должны заставить сделать все возможное и невозможное, чтобы «Зимняя вишня» не повторилась. Так подумали мы и предложили проехать с комиссией по объектам культуры. Тем более, хотелось посмотреть, исправилась ли ситуация, ранее отраженная в газетной статье «50 оттенков ГРЯЗНОГО очагов культуры». Результаты этого объезда редакция представила в публикации «50 оттенков СТРАШНОГО очагов культуры».
Здесь тоже были сделаны жесткие оргвыводы, ситуация с противопожарной безопасностью была исправлена. Но мы до сих пор не выпускаем этот вопрос из поля зрения.
Здесь тоже были сделаны жесткие оргвыводы, ситуация с противопожарной безопасностью была исправлена. Но мы до сих пор не выпускаем этот вопрос из поля зрения.
Большой резонанс вызвали публикации о жутком зловонии, не дающем жить и спокойно дышать жителям юго-восточной части поселка Промышленная. С момента открытия здесь завода по производству биокормов и биодобавок жизнь людей превратилась в сплошной кошмар. Роспотребнадзор почему-то никак не мог уловить трупный запах. Администрация района направляла запросы во все инстанции, но запах оставался. Только объединив административный ресурс и журналистский напор, мы все-таки добились каких-то конкретных результатов. Собственника заставили установить дополнительный фильтр, прокуратура передала дело в Следственный комитет.
ДВУМЯ РУКАМИ ЗА КРИТИКУ
Резонансные статьи повышают читательский интерес, а главное — выстраивается формула взаимодействия «власть — общество — СМИ», где газета посредством реализации проекта становится связующим звеном между обществом и властными структурами.
Учредителем газеты «Эхо» является администрация Промышленновского района. В основе корректного взаимодействия с властью лежит негласная договоренность: мы работаем одной командой. Району повезло с главой, а редакции — тем более. Это находка для СМИ — чиновник, руководитель первого уровня, который двумя руками за критику. Но только за конструктивную.
Не случайно газета дважды становилась победителем конкурса «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта. Автор этих строк победила с материалом с говорящим названием «Операция «Канализация», или Чем закончилась одна дурно пахнущая история». Скажу только, что после выхода статьи своей должности лишился глава нашего районного центра.
ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ
Мы очень плотно и продуктивно занимаемся проектной деятельностью, что не остается незамеченным и нашими коллегами:
• В 2018 году журналист газеты «Эхо» стала победителем конкурса «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта.
• В мае 2018 года проект «Вниз по Ине» отмечен спецпризом фестиваля прессы «Моя провинция».
• В июне 2018 года проект «Азбука наций» удостоен серебряной медали всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2018».
• В августе 2018 года газета «Эхо» признана лучшей районной газетой на открытом областном медиафоруме профессионального мастерства среди редакций и журналистов средств массовой информации «Черное золото России-2018».
• В сентябре 2018 года проект «Азбука наций» занял первое место во Всероссийском открытом журналистском конкурсе «Многоликая Россия» в номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях».
• В декабре 2018 года газета «Эхо» стала победителем в конкурсе «Золотой гонг-2018» в номинации «За укрепление взаимодействия органов власти и СМИ» за проект «Ревизорро по-промышленновски».
• В июне 2019 года диплом лауреата Всероссийского конкурса «Патриот России» за проект «С семьи начинается Родина».
• В августе 2019 года главный редактор «Эха» стала победителем всероссийского медиафорума «Черное золото России-2019» в одной из главных номинаций — «Лучший печатный материал к 300-летию Кузбасса, о людях, которые прославили регион».
С РЕКЛАМОЙ И БЕЗ ПОЧТЫ
МКП «Редакция газеты «Эхо» — коммерческое предприятие. Основными источниками доходов являются реклама и объявления. За 2018 год мы заработали на этом около 6 млн рублей. За 9 месяцев 2019 года — 5 млн рублей.
Большую поддержку получаем в виде грантов на реализацию социально значимых проектов. Если в 2018 году получили 964 900 рублей федеральных денег, то в 2019-м — полтора миллиона рублей.
Неплохая финансовая ситуация позволяет проводить косметические ремонты (у редакции свое здание). В прошлом году купили новый «Ларгус» за 679 тысяч рублей.
Постепенно, но верно отказываемся от услуг Почты России. Если в 2018 году через почту распространялось 2534 экземпляра, то в 2019-м — всего 2 тысячи. Мы расширили круг корпоративной подписки, со II полугодия начали доставлять своим транспортом газету в пункты ее выдачи в 12 населенных пунктах. Думаю, что в I полугодии 2020 года доля подписчиков на почте еще уменьшится. Для этого мы разработали пакет интересных и выгодных для подписчиков предложений.
«ЖИРАФ» БОЛЬШОЙ
Не секрет, что основной головной болью редакций, особенно районных газет, являются кадры. Вернее, их отсутствие. Выпускники вузов профильных факультетов если где и задерживаются, то в городских СМИ. Причем предпочтение отдается телевидению и интернет-ресурсам. Как же заполучить молодого, современного журналиста районной провинциальной газете? Предложить высокую заработную плату не можем, как и жилье. Остается один путь — взращивание кадров своими силами.
Поэтому газета «Эхо» реализует совместно со студией «Юный журналист» РДДТ проект по выпуску газеты в газете «Жираф». Это полноценное четырехполосное приложение с оригинальным дизайном, содержанием, которые разрабатывают и воплощают в жизнь наши юные коллеги во главе с их главным редактором. Считаем, что проект реализуется в правильном, а главное — в нужном направлении.
«Жираф» награжден дипломом второй степени в номинации «Лучшее специализированное издание для детей и юношества» Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг». Четыре выпускника студии «Юный журналист» — два главных редактора газеты «Жираф» и корреспонденты газеты — поступили на журфаки Кемеровского и Новосибирского университетов. Не будем тешить себя иллюзией, что они к нам вернутся. Но на практику наши молодые журналисты придут к нам непременно.
Выпуска «Жирафа» ждут родители, бабушки, дедушки, друзья и одноклассники юных журналистов. Что, в свою очередь, ведет к повышению читательского интереса и тиражей газеты.