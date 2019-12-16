Проект для газеты «Ревизорро по‑промышленновски»: что это значит и почему читатели потянулись к изданию

РЕВИЗОРРО ПО‑ПРОМЫШЛЕННОВСКИ

С 2018 года газета «Эхо» реализует проект «Ревизорро по-промышленновски». Почему возникла необходимость в его реализации?

Редакция газеты давно ведет кропотливую работу с обращениями читателей. Но без взаимодействия, взаимопонимания с властью ни один вопрос, ни одну проблему не решить. Так, в газете появился ряд публикаций о питании в школьных столовых. После выхода статей принимались конкретные меры, но это не решило проблемы в целом, не исправило самого подхода к организации детского питания. Тогда и было принято решение создать межведомственную комиссию из представителей администрации района, депутатского корпуса, общественных организаций и журналистов газеты «Эхо».

Комиссия объехала все (!) детские сады и школы. Какие-то действия предпринимались сразу после посещения учреждений, а обобщенная, но развернутая картина была представлена на расширенной сессии районного Совета народных депутатов. Получился живой, заинтересованный разговор. Эмоции зашкаливали и у докладчиков, и у сидящих в зале. Равнодушных не было, это точно. Было сделано много оргвыводов, вынесены дисциплинарные наказания. Но самое главное — ситуация действительно во многом исправилась. Вся наша совместная работа нашла отражение в публикации «Депутатский спрос с пристрастием».

После трагедии, случившейся в «Зимней вишне», были приняты меры по проверке всех учреждений с массовым пребыванием людей на предмет противопожарной безопасности. Казалось бы, такое горе, такая общая боль должны заставить сделать все возможное и невозможное, чтобы «Зимняя вишня» не повторилась. Так подумали мы и предложили проехать с комиссией по объектам культуры. Тем более, хотелось посмотреть, исправилась ли ситуация, ранее отраженная в газетной статье «50 оттенков ГРЯЗНОГО очагов культуры». Результаты этого объезда редакция представила в публикации «50 оттенков СТРАШНОГО очагов культуры».

Здесь тоже были сделаны жесткие оргвыводы, ситуация с противопожарной безопасностью была исправлена. Но мы до сих пор не выпускаем этот вопрос из поля зрения.