«Эхо» Москвы оштрафуют за нецензурную лексику

Пресненский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать на 20 тысяч рублей редакциию «Эха Москвы» за нецензурную лексику на сайте радиостанции, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как сообщалось ранее, два материала о привлечении к административной ответственности в отношении «Эха Москвы» и главного редактора сайта Виталия Рувинского по части 3 статьи 13.21 КоАП РФ (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) были составлены и направлены в суд представителями Роскомнадзора.

По итогам рассмотрения материалов мировым судьей Рувинскому было назначено административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, а в отношении «Эха Москвы» — 20 тысяч рублей. Таким образом, оба решения вступили в законную силу.

Материалы о привлечении к административной ответственности были составлены в связи с опубликованной на сайте радиостанции ссылкой на видео о поездке телеведущей Ксении Собчак в Грозный. В сюжете один из мужчин нецензурно высказывается в адрес Собчак.

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