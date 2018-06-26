«Эхо» Москвы оштрафуют за нецензурную лексику

Июн 26, 2018

Пресненский районный суд Москвы признал законным решение оштрафовать на 20 тысяч рублей редакциию «Эха Москвы» за нецензурную лексику на сайте радиостанции, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Как сообщалось ранее, два материала о привлечении к административной ответственности в отношении «Эха Москвы» и главного редактора сайта Виталия Рувинского по части 3 статьи 13.21 КоАП РФ (изготовление или распространение продукции средства массовой информации, содержащей нецензурную брань) были составлены и направлены в суд представителями Роскомнадзора.

По итогам рассмотрения материалов мировым судьей Рувинскому было назначено административное наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей, а в отношении «Эха Москвы» — 20 тысяч рублей. Таким образом, оба решения вступили в законную силу.

Материалы о привлечении к административной ответственности были составлены в связи с опубликованной на сайте радиостанции ссылкой на видео о поездке телеведущей Ксении Собчак в Грозный. В сюжете один из мужчин нецензурно высказывается в адрес Собчак.

Источник: РАПСИ
Иллюстрация: shutterstock.com
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