«Эхо Москвы» готовится перезапуститься под названием «Эхо»

Закрытая в марте радиостанция «Эхо Москвы» перезапустится в формате сайта и соцсетей. «Эхо» планирует объединить весь контент, который сейчас создают бывшие журналисты радиостанции: проект «Живой гвоздь», журнал «Дилетант», эфиры Александра Плющева и Татьяны Фельгенгауэр.

Уже на этой неделе команда рассчитывает запуститься в техническом режиме, а в понедельник — «подавать это массово». Известно, что новое медиа будет существовать на донаты от подписчиков.

Напомним, 1 марта сайт «Эха Москвы» заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры. Спустя пару дней после отключения от эфира совет директоров «Эха» принял решение о ликвидации радиоканала и расторг контракт с главным редактором Алексеем Венедиктовым*.

* Признан в России иностранным агентом