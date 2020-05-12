«Эхо Москвы» начнет частично возвращать сотрудников в офис

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о частичном возвращении сотрудников с удаленного режима работы в офис. Об этом он рассказал в понедельник ТАСС:

Частично [начнем возвращать]. При соблюдении мер предосторожности, безопасности и согласия остальных. Пока 34% [сотрудников] сидят дома, 66% посменно работают. Будем тестировать.

Исполняющий обязанности главного редактора газеты «Ведомости» Андрей Шмаров сообщил, что в редакции пока сохраняется режим удаленной работы. При этом, он заметил, что в дальнейшем «частично сохранится удаленная система работы, она оказалась эффективной».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сказал, что пока штат будет работать удаленно:

Возможно, вернемся в офис дней через десять. Пока удается вполне качественно и оперативно работать на удаленке.

Главный редактор «Московского Комсомольца» Павел Гусев сообщил агентству, что пока, до конца недели, редакция также остается «на удаленке».

Президент России Владимир Путин своим указом установил с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, позднее действие документа было продлено до 11 мая. Документ не распространялся на работников непрерывно действующих организаций, а конкретно СМИ было предписано самостоятельно определить число сотрудников, которые все-таки будут работать в эти дни.