«Эхо Москвы» оштрафовали на 160 тыс. за упоминание запрещенных организаций без маркировки

Пресненский суд Москвы оштрафовал «Эхо Москвы» на 160 тыс. рублей за публикацию на сайте радиостанции сведений о запрещенных организациях без соответствующей маркировки.

«Суд признал виновным ЗАО «Эхо Москвы» по четырем протоколам, составленным по ч. 2. ст 13.15 КоАП РФ («Распространение информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации»), и назначил штрафы на общую сумму 160 тыс. рублей», — сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что по аналогичной статье признан виновным и главред сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский. Суд счел, что он четырежды допустил упоминание организаций, признанных иноагентами, без соответствующей маркировки, и наказал его штрафом в размере 16 тыс. рублей.