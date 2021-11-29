«Эхо Москвы» оштрафовали на 160 тыс. за упоминание запрещенных организаций без маркировки

Ноя 29, 2021

Пресненский суд Москвы оштрафовал «Эхо Москвы» на 160 тыс. рублей за публикацию на сайте радиостанции сведений о запрещенных организациях без соответствующей маркировки. 

«Суд признал виновным ЗАО «Эхо Москвы» по четырем протоколам, составленным по ч. 2. ст 13.15 КоАП РФ («Распространение информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации»), и назначил штрафы на общую сумму 160 тыс. рублей», — сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что по аналогичной статье признан виновным и главред сайта радиостанции «Эхо Москвы» Виталий Рувинский. Суд счел, что он четырежды допустил упоминание организаций, признанных иноагентами, без соответствующей маркировки, и наказал его штрафом в размере 16 тыс. рублей.

Источник: ТАСС
 
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