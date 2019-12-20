«Эхо Москвы» оспорит в ЕСПЧ штраф за ссылку на видео с нецензурной бранью

Адвокаты радиостанции «Эхо Москвы» направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на штраф в отношении сайта радиостанции по иску Роскомнадзора за нарушение закона о СМИ. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов:

Роскомнадзор нас оштрафовал за то, что было в блоге у кандидата в президенты (Ксении Собчак - прим. ТАСС) на другом ресурсе - по гиперссылке. Принципиальный спор - отвечают ли СМИ за информацию, размещенную на другом ресурсе, которую они не контролируют. Законодательно это никак в России не урегулировано. Суды принимают решение по письму Роскомнадзора. Мы проиграли все суды, заплатили штраф, но считаем, что это дело носит общий характер. Мы сочли это принципиально важным, подали жалобу в Европейский суд по правам человека и будем судиться за положение о том, что СМИ не могут контролировать то, что происходит на других ресурсах.

В середине апреля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении радиостанции «Эхо Москвы» и главного редактора ее сайта Виталия Рувинского. Поводом для составления протокола послужила запись в блоге Ксении Собчак на сайте радиостанции, где телеведущая, рассказывая о поездке в Грозный, сослалась на ролик «Одиночный пикет в Грозном, пустые улицы, оскорбления. Собчак в Чечне», опубликованный в ее YouTube-канале. В этом ролике Роскомнадзор усмотрел распространение противоправной информации, к которой, согласно закону о СМИ, относится нецензурная лексика. Материалы были направлены в суд для рассмотрения по существу

В свою очередь, Венедиктов заявил, что Роскомнадзор ошибочно возложил ответственность на «Эхо Москвы» за личный блог Собчак. Суд оштрафовал главного редактора сайта «Эхо Москвы» Виталия Рувинского на 5 тысяч рублей, а также назначил радиостанции «Эхо Москвы» административный штраф в 20 тысяч рублей.