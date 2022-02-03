«Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после слов Кадырова о журналистах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента Владимира Путина и правоохранительные органы обратить внимание на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадыров в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В редакции считают, что правоохранительным органам необходимо обратить внимание на «нарушающие законы РФ заявления». Венедиктов попросил Путина, как гаранта Конституции, вмешаться в это дело. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле обратили внимание на обращение редакции «Эхо Москвы». Оно будет доложено главе государства сегодня, заверил Песков.

23 января Кадыров назвал «подсобниками террористов» члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, также он потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь». Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который занимал эту должность в 2012-2015 гг.