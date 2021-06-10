«Эхо Петербурга» расценивает интерес СК к их замглавреду как атаку на журналиста

Руководство «Эха Петербурга» расценивает попытку возбудить уголовное дело о клевете в отношении заместителя главного редактора Арсения Веснина как атаку на журналиста.

Главный редактор радиостанции Валерий Нечай отметил, что президент Владимир Путин неоднократно поручал МВД не накручивать статистику дел, у которых нет веских оснований. Напомним, Арсению Веснину пришла повестка в Следственный комитет, где идет проверка по «факту клеветы» на сотрудников полиции. Дополнительной информации по делу нет.

Адвокат журналиста Андрей Федорков сказал, что высоко оценивает вероятность возбуждения уголовного дела. Он добавил, что хотя журналиста и вызвали повесткой, в рамках доследственной проверки, Веснин не обязан являться в ведомство.