«Эху Москвы» выписали 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки

Пресненский суд столицы 24 раза оштрафовал «Эхо Москвы» и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского за упоминание «иностранных агентов» без маркировки.

В первой половине года на «Эхо Москвы» и Рувинского составили восемь протоколов (по части 2.1 статьи 13.15 КоАП). Из постановлений от 24 июня следует, что штрафы радиостанция и главред получили за упоминание «Альянса врачей»*, ФБК* (внесён в перечень террористов и экстремистов) и «Мемориал»*. Остальные 16 решений были вынесены 4 октября. Постановления по ним ещё не опубликованы.

Суммы штрафов в постановлениях не указаны. По закону, для физлиц штраф по статье составляет до 2,5 тысяч рублей, для должностных – до 5 тысяч, а для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

*Внесены в реестр НКО-иноагентов