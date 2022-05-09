Екатерина Лахова: «Сегодня наши женсоветы открыты для того, чтобы разделить беду или горе, преумножить счастье и радость»

Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» — организация, объединяющая десятки тысяч женщин с активной гражданской позицией, желанием работать, творить и созидать. Корреспондент ЖУРНАЛИСТА Варвара Кузина побеседовала с ее председателем Екатериной Лаховой о деятельности организации и о журналистике.

— За годы вашей многолетней публичной деятельности наверняка накопился богатый опыт общения с журналистами. Как вы относитесь к представителям «второй древнейшей»? Можете рассказать какие-то яркие, может быть, курьезные моменты, связанные с публикациями о вас в СМИ?

— Да, за фактически 30-летний парламентский опыт было достаточно интервью, встреч, даже споров. Честно говоря, отношусь к любой профессии с уважением, разве только к первой древнейшей не очень.

Конечно, случались и разные, как вы говорите, курьезные случаи. Вот, к примеру, покойный Владимир Вольфович Жириновский как-то сказал: «Чтобы о тебе говорили, надо чаще устраивать скандалы. Вот мы могли бы вести себя, как муж с женой во время ссоры…». Казалось бы, сказал — и ладно. Так нет. Выходит его интервью в «Московском комсомольце», где он меня называет змеей, а членов моей фракции — «старыми девами».

Если сказать, что я была удивлена — ничего не сказать! Встречаю его в Думе, прошу объясниться... А он в ответ: «Так это ж комплимент какой! Змея — мудрая, спокойная, сильная; яд змеи лечит, а из кожи делают сумочки и перчатки»... Но читателям-то этого не объяснишь. Поэтому журналист должен быть корректным в своих высказываниях, а его слово — всегда взвешенным.

— В одном из интервью вы сетовали, что СМИ непростительно мало внимания уделяют освещению деятельности общественных организаций. А в чем вы видите пользу внимания СМИ к деятельности НКО, в частности, к Союзу женщин России?

— Сегодня НКО играют огромную роль в нашем обществе, подчас решая те задачи, на которые у государства не хватает пока ресурсов, чаще всего кадровых, или власть считает какую-либо проблему не настолько первостепенной, чтобы немедленно ее разрешить. Вот тут как раз и поле деятельности для общественных организаций. Сейчас столько примеров интересной, полезной и результативной работы! А главное — деятельность общественников направлена на помощь конкретному человеку или определенной целевой группе.

Союз женщин России — общественно-государственная организация. И о нас, к сожалению, пресса пишет немного: наша информация не окрашена, к счастью, в желтый цвет; нет у нас грязных «жареных» фактов.

Но, с другой стороны, надо отдать должное СМИ, особенно региональным. Сегодня Союз женщин выступил с рядом акций в поддержку беженцев и наших защитников. Женщинами собрано более 850 тонн гуманитарного груза, сотни тысяч посылок и писем с теплыми приветами из дома участникам спецоперации на Украине. И мы благодарны СМИ — здесь они проявляют должное внимание к женским инициативам: пишут, показывают, размещают фотографии. Спасибо!

— Ваша организация имеет отделения по всей стране, не только в больших городах, но и в совсем маленьких населенных пунктах. Как в регионах происходит взаимодействие представителей Союза женщин с местными СМИ? Что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы это сотрудничество было постоянным и полезным для деятельности членов женского движения на местах?

— Диалог может сложиться лишь в том случае, когда с обеих сторон навстречу друг другу пойдут профессионалы. Журналист всегда найдет способ разговорить общественника и получить нужную информацию. Со своей стороны, лидер общественной организации должен не отчет представлять к разговору, а событие или историю, связанную с людьми, изменениями в жизни человека. Вообще-то, уверена, и журналист, и общественник всегда должны следовать девизу: «о человеке, для человека, от человека».

— Многие отделения Союза сохранили прежнее советское название «женсовет». Почему решили сохранить этот «анохронизм»? Нет ли у этого слова нежелательной коннотации?

— «Совет» — очень хорошее и понятное всем слово. Замечательное слово! Оно объединяет людей, поддерживает, вселяет силы. А женсоветы были всегда и везде: на фабриках, в колхозах, в гарнизонах. Именно к женщинам-активистам этих объединений обращались за советом: когда с ребенком проблемы, когда муж пьет, когда нужна помощь при устройстве на работу.

И сегодня наши женсоветы открыты для того, чтобы разделить беду или горе, преумножить счастье и радость. Кстати, по примеру женсоветов созданы и Советы отцов уже во многих регионах нашей страны. Так что обращайтесь за советам к женсоветам!

— В этом году впервые прошел Всероссийский конкурс журналистов «Имя ей — Женщина!», учрежденный Союзом женщин России. ЖУРНАЛИСТ выступил его информационным партнером. Расскажите, пожалуйста, об этом событии. Как вы оцениваете результаты этого творческого состязания? Планируете ли проводить конкурс в дальнейшем?

— Да, такой конкурс в этом году мы провели впервые. Спасибо журналу! Ваша информационная поддержка, участие в церемонии награждения, учреждение спецноминации были нам очень важны. На конкурс поступило 1058 работ из 60 регионов России. Сейчас мы с благодарностью привлекаем участников конкурса к формированию нашей издательской программы: журнала «Союз женщин России», сайта СЖР, информационного портала «Женщины России», вебинаров, подготовке региональных новостей.

5 мая дан старт новому этапу конкурса «Имя ей — Женщина!». Мы очень надеемся, что наше партнерство будет еще крепче и плодотворнее.

— Союз женщин России в этом году впервые выступает партнером ежегодного форума «Качественная пресса и перспективы ее развития». А что для вас качественная пресса? Нужно ли в эпоху интернета сохранить печатные СМИ? Существует ли сегодня социально значимая пресса?

— Я уже говорила, что для меня, врача по профессии, в работе, в жизни главным является человек, его состояние, здоровье, благополучие. И качество прессы для меня должно иметь такое же мерило: положительное влияние на человека. Это совсем не означает, что писать надо только хорошее. Нет, проблем у нас хватает, несправедливости тоже. Но хотелось бы наряду с описанием проблемы видеть и пути ее решения — или меру ответственности за ее игнорирование, или адреса, куда можно обратиться за помощью. Тогда читатель будет не надламываться психологически, а иметь возможность получить помощь или подсказку, как найти выход из сложившейся ситуации.

По поводу печатных СМИ у меня ответ один: они должны быть! В районах, поселениях именно им доверяют люди, из них черпают информацию, к ним обращаются за помощью. Не только интернетом жив человек, как говорят сегодня. Да и мой жизненный опыт подсказывает: газете — быть! Не зря же народная мудрость гласит: «Что написано пером, то не вырубишь топором».