Екатеринбургские журналисты пожаловались на новые попытки взломать их Telegram-аккаунты

Уральские журналисты и политологи рассказали о новых попытках взломать их аккаунты в мессенджере Telegram в ночь на 17 июн. Об этом, сообщил шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

На попытки взлома пожаловались политолог Федор Крашенинников, директор сети городских порталов Hearst Shkulev Digital Ринат Низамов, учредител Znak.com Аксана Панова и сам Колезев.

По словам шеф-редактора Znak.com, для взлома использовались европейские IP-адреса, в том числе польские и норвежские. Журналисты, подвергшиеся атакам, отметили, что их спасла двухфакторная авторизация. Колезев посоветовал пользователям подключить ее, почаще менять пароли, использовать секретные чаты и чистить конфиденциальные переписки.

В конце мая уральские журналисты заявили о первой попытке взлома их телеграм-аккаунтов. По словам Колезева, речь идет о «политически активных медийщиках». «Медуза» пишет, что попытки взломов могли быть связаны с акциями против строительства храма в сквере Екатеринбурга.

В середине мая екатеринбуржцы несколько дней протестовали против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В итоге власти приостановили стройку и решили провести опрос для выбора нового места возведения церкви. 16 июня Екатеринбургская епархия передумала строить храм на месте сквера.