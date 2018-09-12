Союз журналистов России попросил губернатора сохранить в Екатеринбурге киоски Роспечати

В августе стало известно, что большую часть киосков Роспечати в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут. Из-за этого работу потеряют несколько десятков человек, а сотни горожан не смогут купить прессу. Поэтому Союз журналистов России обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь в их сохранении.

В СЖР надеются, что письмо от председателя Союза обратит внимание губернатора на вопрос и киоски закрывать не будут.

Такая же ситуация произошла весной в Красноярске, но губернатор помог решить ее в пользу киосков по продаже прессы.

Денис Токарский, глава секретариата СЖР:

В городах сегодня власти все чаще хотят закрыть киоски по продаже прессы под тем или иным предлогом. Причины каждый раз называются разные, хотя я думаю, что это может быть связано с тем, что на этих землях можно установить какие-то другие точки продажи чего-то другого.

Директор Роспечати Сергей Ченцов в разговоре с корреспондентом Е1.RU рассказал, что 12-го числа на комиссии по Орджоникидзевскому району решится, как поступят с 21 из 39 киосков.

Подобная ситуация недавно случилась ь и в Тюмени. Там чиновники решили снести более 400 торговых павильонов. Но прокуратура решила, что снос противоречит законодательству, и торговые точки остались на своих местах.