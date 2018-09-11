Не пущать?

То, что журналистов силовики не любят, — понятно и объяснимо. Наш брат всегда нежелательный свидетель, если идет война или разгоняют протестующих граждан. Потому что и в том, и в другом случае со стороны этих самых силовиков неизбежны, мягко говоря, перегибы, а если начистоту — насилие и даже зверство.

Но чтобы составлять протокол и зачислять журналистов в «участники» — это что-то новенькое. Так можно далеко зайти. Если ты, к примеру, станешь освещать захват террористами заложников, то теперь полиция может записать тебя в пособники бандитов. А если будешь заниматься расследованиями по поводу наркомании, то попадешь в число наркоторговцев или наркокурьеров.

Этот ряд можно продолжать бесконечно. И он вовсе не выглядит абсурдным — такова логика холуев, которых все больше плодится вокруг власти.

Для людей старшего поколения картина знакомая. Трудно себе представить корреспондента советских времен, который попытался бы осветить некое несанкционированное сверху действо. Например, акцию маленькой группы смельчаков, вышедших в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против военного вторжения в Чехословакию. Нет, тогда и сами журналисты, и их начальники хорошо знали границы возможного. Переступишь их — значит, прощай профессия, а то и свобода. За этим зорко следили партийные и советские инстанции, надсмотрщики в КГБ, цензоры.

Но то было при жестком тоталитарном режиме. В условиях отсутствия абсолютно всяких свобод. А ведь теперь у нас демократия. Мы хотим выглядеть цивилизованно. И ведь иногда такое получается — вспомним дни недавнего чемпионата мира по футболу.