Депутата, оскорбившего журналистов, могут исключить из фракции эсеров

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» в понедельник вынес на рассмотрение фракции в гордуме Екатеринбурга исключение депутата от партии Александра Колесникова за оскорбление журналистов.

Заявление Колесникова, назвавшего журналистов бестолочами, прозвучало на заседании гордумы на прошлой неделе. Депутаты обсуждали возможность введения в пресс-службе думы дополнительной ставки фотографа и договоренности с местными СМИ на покупку эфирного времени или печатной площади. Колесников нелестно выразился о профессии и добавил, что журналисты должны работать для депутатов.

«Совет регионального отделения поручил фракции рассмотреть вопрос о его (Колесникова) исключении (из фракции)», — сообщил депутат Госдумы от эсеров Дмитрий Ионин.

Ионин объяснил, что Колесников не является членом «Справедливой России», поэтому исключить его из партии не получится. При этом сам Ионин является членом Союза журналистов и его слова Колесникова тоже оскорбили.